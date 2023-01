Juve Stabia, Colucci a Monopoli per lasciarsi la crisi alle spalle

Crisi? Guai a parlarne. Errori individuali, sfortuna, concentrazione nei momenti topici. Alla vigilia del posticipo col Monopoli, Colucci difende a spada tratta la Juve Stabia e richiama all'ordine i suoi per ripartire dopo lo stop col Monterosi, in un momento cruciale del campionato: «A Monopoli ci aspetta una sfida difficilissima - queste le parole del tecnico stabiese -, contro una squadra costruita per lottare addirittura per le posizioni di vertice. Dovremo essere concentrati per tutti i novanta ed oltre, ma vogliamo tornare a casa con un risultato positivo».

Sulla panchina pugliese l'ex Pippo Pancaro, che proprio a Castellammare avviò la sua carriera da allenatore: «Sarà un piacete ritrovarlo - sorride Colucci -, da calciatore alla sua Lazio ho anche fatto gol... auguro ai miei ragazzi di vivere queste esperienze sui campi di serie A».

Probabile il ritorno di Cinaglia in difesa con Altobelli nuovamente a centrocampo: «A Daniele posso essere solo grato per essersi calato in un ruolo non suo, disputando anche grandi partite. Cinaglia? Sta bene, ha recuperato dall'infortunio. Ma le valutazioni le faremo sempre alla fine». A Monopoli la prima delle due trasferte di fila: «È un momento delicato del campionato. La classifica è corta, dobbiamo riprendere il nostro cammino. Col lavoro, con la tranquillità di sempre. I conti facciamoli alla fine».