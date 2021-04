Juve Stabia, domani al Menti il recupero col Catanzaro

Si recupera domani la sfida più attesa in serie C. Quella tra le due formazioni del momento, la Juve Stabia ed il Catanzato. Quelle più in forma, lanciatissime nella lotta play-off. Otto vittorie esterne di fila, sei consecutive, la squadra di Padalino è alla ricerca dei tre punti che, dopo aver conquistato anche matematicamente la poule per la B, potrebbero consentire addirittura di scalare posizioni nella griglia finale: “Siamo in un ottimo momento – ha commentato alla vigilia il tecnico -, e devo ammettere che avere tutta la rosa a disposizione è una bella sensazione, che quest’anno quasi mai avevamo assaporato. Meglio che ciò accada alla fine, quando abbiamo un risultato da provare a centrare. Non è stato semplice, ma sono soddisfatto del cammino della squadra”. L’allenatore non si pone limiti: “Cercheremo innanzitutto di concludere al meglio la stagione regolare – dice -, col Catanzaro sarà anche un test importante per capire il nostro livello contro squadra di livello e se davvero possiamo giocarcela fino alla fine”. Ai play-off non si pensa, anche se… “Anche se non vogliamo certo fare da comparse. Ma per ora non voglio distrarre i ragazzi, possiamo ancora migliorarci, ad inizio anno pensavamo ad arrivare tra le prime dieci, ora sappiamo che possiamo giocarcela, e non ci poniamo limiti”.