Juve Stabia, Gerbo: «Prima la salvezza. Con Catanzaro e Pescara le gare della vita»

Con la capolista per provare a superare la crisi ed uscire dal tunnel. Ma anche per evitare nuovi ribaltoni in panchina. All’indomani della sconfitta a Foggia, la Juve Stabia si prepara ad accogliere, sabato alle 14.30, il Catanzaro, con la consapevolezza di essere già ad un bivio nella lotta play-off.

«Con Catanzaro e Pescara – spiega Alberto Gerbo, uno dei veterani – saranno partite della vita, la classica partita da giocare col coltello tra i denti. Sono convinto, me lo dice l’esperienza pregressa, che proprio in questo tipo di partite che viene fuori il meglio di ciascuno».

Non ha entusiasmato come rendimento, ma da lui ci si attende un grande finale di stagione: «So benissimo di non aver reso come potevo, e questo mi dispiace – ammette il centrocampista -, ma non voglio mollare, e cercare di far meglio in questo rush finale. Scarsi? Non lo siamo, come non eravamo campioni quando le cose andavano bene. L’obiettivo primario, ora più che mai devonoe ssere i punti salvezza, dopodichè capiremo dove possiamo arrivare a fine anno». Una crisi che corrisponde, come calendario, a quella del girone di andata: «Dobbiamo cementarci e lottare a testa bassa, cercando di sbagliare il meno possibile. Possiamo venirne fuori e riprendere il cammino interrotto in questo 2023“.