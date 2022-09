Juve Stabia, presentate le nuove maglie alla vigilia dell'esordio con la Gelbison

Non c'è stato il consueto colpo di fine mercato, e con la speranza di una punta da pescare a questo punto tra gli svincolati, sia pure tra i migugni della piazza, la Juve Stabia si avvicina all'esordio in campionato, domenica in casa della Gelbison. Nessuna presentazione ufficiale della squadra, almeno per ora, ma il club mostra sul proprio portale le nuove casacche per la stagione 2022/23: "La S.S. Juve Stabia e Givova hanno realizzato le nuove maglie per la stagione 2022/2023. Anche quest’anno le vespe vestiranno capi all’avanguardia studiati per le esigenze degli atleti professionisti. Le maglie presentano una base in interlock con inserti laterali in mesh per favorire la traspirazione del sudore. I loghi sono in silicone e in 3D per essere lineari e coerenti con l’innovazione proposta al club. Una della novità, quella legata al territorio, risiede nel colletto con la scritta interna ‘Post Fata Resurgo’.

Maglia Home

Un mosaico giallo e blu che ravviva e modernizza il classico strisciato stabiese.

Maglia Away

Bianca, con una trama a nido di vespa, appoggiata a delle linee a contrasto giallo e blu.

Maglia Alternate

In un rosso accesissimo simula in texture le onde del golfo di Castellammare"