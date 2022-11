Juve Stabia: tanto cuore... e un punto a Latina

Un solo punticino, ma che fa tanta classifica. La Juve Stabia non va oltre lo 0-0 a Latina, ma costretta per praticamente metà partita con l’uomo in meno sfodera una delle prestazioni più arcigne di questo campionato, e stringendo i denti, un po’ come aveva chiesto alla vigilia il tecnico Colucci, porta a tre gare il filotto positivo che conferma che la crisi è ormai alle spalle, e muove un passettino prezioso in avanti.

L’infortunio di Cinaglia, l’ingresso di Vimercati, e la successiva espulsione per l’atterramento, al limite, di Margiotta. E’ un po’ tutta qui la sintesi di una sfida, quella coi laziali, che lascia l’amaro in bocca per non averla potuta giocare ad armi pari, ma anche la soddisfazione per la prova di gruppo dell’undici gialloblù.

Il tecnico stabiese lancia Zigoni al centro del reparto avanzato al posto di Santos, ma per l’ex bomber del Venezia non sembra essere ancora sbocciata la stagione, a parte pochi sprazzi, da uno del suo valore ci si attendeva qualcosa in più. D’Agostino (4’) non si coordina bene sul cross di Mignanelli, dopo sette minuti Pandolfi ci prova ma proprio non riesce a sbloccarsi. Alla mezzora le proteste degli stabiesi per un atterramento in area di Zigoni, ma il direttore di gara opta per la simulazione e lo ammonisce.

Allo scadere l’espulsione di Vimercati che, subentrato a Cinaglia, ancora alle prese con noie muscolari, mette giù Margiotta al limite e finisce anzitempo sotto la doccia. Nella ripresa Scaccabarozzi su punizione impegna Tonti e sfiora il possibile vantaggio. Alla mezzora è Barosi a rispondere presente su Margiotta libero di calciare in area stabiese. Nel finale tanta confusione per il Latina, la Juve Stabia si difende bene, e porta a casa un punticino prezioso.