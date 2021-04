L'Avellino liquida il Bari: 1-0 il finale e caroselli dei tifosi

Trasferta amara per il Bari. L’Avellino vince di misura grazie a un gol di Fella all’84esimo minuto e in classifica allunga proprio sui galletti fermi in terza piazza a sette lunghezze dai lupi. Nella prima frazione di gara ci sono state poche emozioni. Le due squadre si sono studiate per almeno venti minuti. Poi qualche timido tentativo da parte della squadra di mister Piero Braglia. Nel secondo tempo, i biancoverdi iniziano subito forte e sfiorano la rete. Ci prova il Bari al 61esimo, ma senza successo. La gioia della truppa avellinese esplode quando ormai sembrava assodato il pareggio ad occhiali. I pugliesi hanno tentato di recuperare. In cinque minuti hanno battuto diversi corner, ma niente di concreto. Triplice fischio e caroselli in strada da parte dei tifosi biancoverdi quando hanno avuto contezza del risultato.