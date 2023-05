Avanti adagio, nel silenzio e nella riflessione. In casa Avellino, almeno per adesso, non si avverte la fretta di dover risolvere in tempi brevi il rebus Massimo Rastelli. Dubbio legato all'interruzione o al rispetto del contratto in essere che, per la verità, persiste solo sul fronte societario. Non a caso pure ieri è saltato l'atteso confronto tra la proprietà e l'allenatore di Pompei, propedeutico al successivo faccia a faccia con Ernesto Salvini, direttore generale in pectore. Un incontro che tre giorni fa era stato richiesto dalla stessa proprietà ma era slittato per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 16enne scomparsa tragicamente a Montefalcione, paese del sindaco-presidente, Angelo D'Agostino.

Imprevisto che anche ieri ha impedito un confronto tra le parti con il rinvio a data da destinarsi dal momento che il patron intende parlare con calma con il tecnico per capire se ci sono le condizioni per continuare. Condizioni che per Massimo Rastelli esistono tuttora malgrado il pessimo girone di ritorno culminato nella mancata partecipazione ai playoff, di cui si sente responsabile ma solo in parte. Di conseguenza, avendo sempre rifiutato di gettare la spugna, per l'allenatore di Pompei il naufragio finale della squadra è semplicemente una tappa negativa di un percorso che adesso dovrebbe entrare nel vivo facendo leva proprio sulla deludente esperienza appena messa alle spalle. Insomma, l'allenatore alle dimissioni non ci pensa proprio ma sostiene di avere le idee chiare su come proseguire il suo lavoro per mantenere fede alla promessa fatta nell'ottobre scorso quando accettò di tornare in Irpinia. Da allora, tuttavia, va preso atto che il suo indice di gradimento è calato tantissimo, sia tra i tifosi che tra la stessa proprietà. Da qui la decisione di non decidere ancora e congelare la patata bollente che, quanto prima, il presidente D'Agostino spera di poter trasferire tra le mani di Ernesto Salvini.

Come è giusto che sia, però, il primo a verificare se persistono le condizioni per un futuro insieme sarà proprio il presidente che ci tiene ad incontrare Rastelli quanto meno per analizzare l'annata e manifestargli tutta la sua amarezza per la stagione appena conclusa.

Una cocente delusione che lo ha spinto a non prolungare il rapporto con Enzo De Vito, ma soprattutto a rivedere quello che era il suo programma fino a qualche mese fa. Congelando sostanzialmente la posizione dell'allenatore, pertanto, D'Agostino quasi certamente preannuncerà al tecnico l'intenzione di affidarsi ad un direttore generale che avrà un ruolo plenipotenziario sovrintendendo sia sull'aspetto tecnico che quello amministrativo.

Di conseguenza, dopo averlo "degradato" dal ruolo di allenatore manager con cui era stato presentato lo scorso ottobre, il presidente rimetterà ogni decisione sul come eventualmente proseguire il rapporto ad un nuovo incontro con Ernesto Salvini.

In linea con l'andamento lento sulla programmazione del futuro, intanto, anche da Siena ieri non sono arrivate buone notizie. Anzi. Il presidente Emiliano Montanari della Robur, benché in silenzio stampa e con il fiato sospeso per il giudizio della giustizia sportiva che potrebbe negargli l'accesso ai playoff, ha tenuto a sottolineare che Salvini è tuttora in carica in Toscana nel ruolo di direttore generale. Puntualizzazione che, in realtà, nasconde un braccio di ferro in corso da settimane tra il proprietario della Robur e il dirigente di Anzio al quale sarà fatto scattare il semaforo verde solo quando deciderà di lasciare, come obolo, qualche stipendio che tuttora avanza. Di conseguenza la fretta che aveva spinto la società ad affrettare i tempi per dare il benservito ad Enzo De Vito e facilitare l'ingresso nello spogliatoio del nuovo responsabile dell'area tecnica ha ieri subito una leggera frenata.