Ignorati dai tifosi, che dal 23 aprile li hanno trattati con indifferenza evitando di contestarli persino con un semplice striscione, abbandonati al loro destino dalla società, che resta in riflessione nel quartier generale di Montefalcione, dei reduci dell'Avellino di Massimo Rastelli si è ieri ricordato solo il Crotone di Lamberto Zauli.

I pitagorici, arrivati secondi in campionato e costretti ad attendere il loro turno fino al 27 maggio, hanno chiesto alla società biancoverde di poter disputare, venerdì prossimo, una amichevole allo Scida. In pratica il classico invito che un pugile, in attesa di disputare un match importante, rivolge allo sparring partner di turno per "farsi i guantoni" contro chi non ha impegni ufficiali in calendario.

Triste realtà per Casarini e compagni che ieri mattina hanno svolto il quarto allenamento consecutivo dopo dieci giorni di "premio vacanza" scattato dopo la sconfitta contro il Monterosi per la mancata conquista dei playoff. Un allenamento blando a cui hanno preso parte non più di quindici calciatori dal momento che, dallo scorso mercoledì, sono stati in tanti a marcare visita o lavorare in disparte.

Consueto scenario di fine stagione che potrebbe indurre la dirigenza irpina a declinare l'invito del Crotone dal momento che, in questa fase finale della stagione, persino la Primavera ha incrociato le gambe da una decina di giorni. Insomma, se davvero non si vuole correre il rischio di mandare in Calabria un'armata Brancaleone, alla ripresa degli allenamenti di martedì, quando bisognerà anche dare una risposta alla dirigenza calabrese, è probabile che da Montefalcione si decida di declinare l'invito onde evitare di andare incontro ad un'ultima figuraccia da parte di un gruppo che già negli ultimi due mesi di campionato, quando in palio c'erano punti importanti, aveva dimostrato di essere sostanzialmente già con la mente in vacanza.

Quella di martedì, tuttavia, potrebbe essere una giornata importante soprattutto sul versante dirigenziale perché Ernesto Salvini proverà a svincolarsi definitivamente dalla Robur Siena. Il direttore generale biancoverde in pectore tenterà di definire la sua posizione con il presidente Emiliano Montanari.

Un faccia a faccia rimandato da giorni perché in casa toscana si è attualmente impegnati a preparare la tesi difensiva in vista della discussione del ricorso di domani davanti al Tribunale Federale Nazionale. Salvo sorprese, però, la sentenza dovrebbe confermare la penalizzazione di 4 punti escludendo definitamente i bianconeri dai playoff.

Indipendentemente da quello che sarà il risultato, comunque, a Siena c'è grande fermento intorno alla società perché si teme che la proprietà non riesca a rispettare la scadenza del 16 giugno prossimo quando bisognerà presentare l'incartamento per l'iscrizione al nuovo campionato di Lega Pro. Per quel giorno il Siena, esattamente come l'Avellino, dovrà dimostrare di aver chiuso i conti con tesserati ed enti previdenziali. Insomma una scadenza segnata da tutti i club in rosso che, nel caso dei toscani, potrebbe spingere il presidente o ad accelerare il distacco da Salvini, al quale sarà chiesto di rinunciare ad alcune spettanze arretrate per liberarsi in anticipo, oppure ad un braccio di ferro destinato a durare fino ad un ipotetico, ma tuttora improbabile, cambio di proprietà. Seconda ipotesi che complicherebbe i piani della dirigenza biancoverde e dello stesso Salvini. Di conseguenza diventa assai probabile che martedì l'ex direttore generale del Frosinone proverà a risolvere personalmente il suo rapporto con il presidente Montanari per poi tuffarsi ufficialmente nella nuova avventura biancoverde. A due settimane dalla chiusura della deludente stagione, del resto, in Irpinia non si può continuare a tergiversare.