Paganese, parte il mini-torneo finale Di Napoli: «Faremo risultato a Monopoli»

Inizia ufficialmente l'ultimo mese di campionato in Serie C e, dopo la sosta dell'ultimo turno, la Paganese è pronta ad affrontare questo mini-torneo, come l'ha definito Di Napoli, per cercare di strappare la salvezza evitando anche i playout. Gli azzurrostellati sono costretti a rincorrere, oggi la Vibonese ha pareggiato a Palermo e si è portata a +5, con anche lo scontro diretto a favore. Per restare aggrappata, la Paganese deve assolutamente vincere al Veneziani contro un Monopoli che è tornato a giocare in settimana dopo venti giorni di stop causa Covid e ha battuto il Palermo in rimonta.

Lello Di Napoli non si fida della formazione biancoverde e afferma che i suoi sono pronti a vendere cara la pelle: "Faremo una gara intensa e siamo convinti di poter fare risultato, in quest'ultima parte di campionato dobbiamo fare quanti più punti possibili. Lo spirito è quello giusto per poterci avvicinare alla salvezza, perchè siamo una buona squadra che può giocarsela con chiunque. Il Monopoli è una buona squadra, ha avuto problemi relativi al Covid però ha fatto una buona partita con il Palermo".

Nella Paganese saranno assenti Fasan, Antezza, Scarpa, Gaeta, Criscuolo, Perazzolo, Cernuto. Di Napoli ha un dubbio per reparto, con ballottaggi apertissimi in difesa fra Cigagna e Schiavino, a centrocampo fra Bramati e Bonavolontà, in attacco fra Mendicino e Guadagni.

CONVOCATI

Portieri: Baiocco, Bovenzi, Campani;

Difensori: Carotenuto, Cigagna, Curci, Esposito, Di Palma, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace;

Centrocampisti: Bonavolontà, Bramati, Mattia, Onescu, Volpicelli, Zanini;

Attaccanti: Diop, Guadagni, Mendicino, Raffini.