L'avvento del nuovo anno ha subito regalato alla Paganese tre punti preziosissimi ottenuti contro il Monopoli, grazie al gol di Calil a un quarto d'ora dalla fine. Ma ha anche portato via ad Alessandro Erra due pedine che si sono rivelate fondamentali fino a questo momento del campionato: Guadagni e Schiavino. L'infortunio al ginocchio destro subito dal classe 2001 nella rifinitura di sabato sembra essere piuttosto serio. Dai primi controlli, pare che possa esserci interessamento dei legamenti e non una "semplice" distorsione. La società, al momento, non ha ancora comunicato nulla ufficialmente e attende l'esito degli esami che dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Ma le sensazioni, anche da parte dello stesso Guadagni e dei compagni viste le loro reazioni social e i messaggi rivolti al baby azzurrostellato, sono quelle di un infortunio piuttosto serio e uno stop lungo. Più brevi, invece, i tempi di recupero per il difensore Marco Schiavino, autore di quattro gol nel girone d'andata. Il classe '93 si è procurato una distrazione muscolare al polpaccio sinistro e dovrebbe rientrare non prima di tre settimane.



Nel frattempo, in relazione a Monopoli-Paganese, la società è stata sanzionata dal Giudice Sportivo con un'ammenda di 1000€, "per assenza del medico sociale durante la gara (r.A., r.proc.fed.,r.c.c.)". Intanto, è stato anticipato alle ore 15 il fischio d'inizio di Paganese-Viterbese, recupero della prima giornata di ritorno, che si disputerà mercoledì prossimo 22 gennaio. © RIPRODUZIONE RISERVATA