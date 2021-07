Ultimi giorni di vacanza per la Turris, lunedì il raduno: ecco Bordo e Iglio

Ultimi giorni di vacanza per la Turris, che lunedì comincerà la preparazione precampionato agli ordini di mister Caneo e del suo – parzialmente rinnovato – staff. Fino a metà settimana si lavorerà al Liguori, poi la partenza per il ritiro molisano di Campitello Matese, in programma fino al 3 agosto.

Per lunedì sono in programma visite mediche e primi test, per martedì e mercoledì - inevece - doppie sedute di allenamento; giovedì seduta mattutina, poi la partenza per il ritiro.

Entro domenica potrebbe essere registrato qualche altro - giovane - innesto in organico, mentre per la prossima settimana sono attesi gli annunci di portiere ed attaccante (entrambi d’esperienza).

Manovre in entrata – Nel frattempo, il club ha annunciato altri due innesti. Dopo Leonetti, dal Matelica arriva anche il centrocampista classe 1996 Lorenzo Bordo. «Assistito dall’agente Marco Ciavattini (Football Trade), il calciatore ha sottoscritto un contratto di durata biennale con scadenza 30 giugno 2023. Centrocampista centrale cresciuto nelle giovanili del Perugia, con propensione sia alla fase di impostazione che di rottura, dotato anche di gran tiro dalla distanza, Bordo è reduce da una annata molto positiva in Lega Pro nelle fila del Matelica dove, da compagno di squadra dell'altro neo corallino Vito Leonetti, ha disputato ben 39 partite (di cui 3 nella fase playoff) impreziosite da 3 gol e 2 assist».

In precedenza, diverse esperienze in serie D con le casacche di Jesina, Sangiovannese, Savona, Gavorrano e lo stesso Matelica, con la vittoria del campionato al termine della stagione 2019-2020.

Una trattativa lampo lo ha portato a legarsi alla Turris. «Una decisione presa in un secondo – conferma Bordo –, non appena il mio procuratore mi ha prospettato questa opportunità. Indubbiamente anche l’ottima impressione dell’ambiente che ha avuto il mio compagno Leonetti ha fatto la sua parte. Sono carico e motivato. La posizione in campo? Ho fatto anche la mezzala, ma mi ritengo un mediano classico più adatto a giocare nei due ruoli interni di centrocampo».

L’altro innesto è quello del giovane Giuseppe Iglio, classe 2001. Il centrocampista di origini irpine ha sottoscritto un contratto di durata triennale, assistito dall’agente Luigi Lauro (Sbm Agency): «Talento puro del calcio giovanile italiano sin da tenera età, dotato anche di notevole forza fisica, si trasferì nell’estate 2017 dall’Ac Milan all’As Monaco, società che vinse la concorrenza di altri blasonati club nazionali ed europei e con la quale è stato sotto contratto fino all’ultima stagione, giocando nel campionato francese nelle fila della Under 23 della squadra del Principato».

Prelevato giovanissimo dal Benevento prima del passaggio al Milan, al momento del trasferimento in Francia, Iglio era già nel giro delle Nazionali giovanili azzurre, con 16 presenze all’attivo tra Under 15, Under 16 ed Under 17.

«Sono molto contento di approdare alla Turris. È la prima occasione di mettermi in mostra nel calcio dei grandi – le sue prime dichiarazioni a margine della firma – e non me la sono lasciata sfuggire, approdando del resto in una grande piazza dove, con una società seria ed un tecnico preparato, si possono fare davvero grandi cose. Come caratteristiche mi reputo un centrocampista più di interdizione: ai tempi del Milan mi accostavano a Rino Gattuso, che in effetti resta tuttora il mio idolo».