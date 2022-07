La Turris blinda Manzi: «Scaduto il tempo delle offerte»

È intervenuto direttamente il presidente Colantonio a chiudere definitivamente ogni discorso, ogni spiraglio sul mercato in uscita. Manzi non si muoverà dalla Turris e come lui tutti i calciatori impegnati nel ritiro di San Gregorio Magno. «Non solo Claudio Manzi, ma tutti i calciatori presenti in ritiro sono incedibili e sono al centro del progetto Turris».

Prima ancora che alla piazza e ad eventuali o potenziali interlocutori, il messaggio è stato esposto a chiare lettere al gruppo squadra. «Il tempo per ascoltare offerte, o presunte tali, è terminato», incalza il presidente corallino. «I calciatori che società e staff tecnico hanno portato in ritiro devono restare concentrati esclusivamente sulla preparazione alla prossima stagione. Del resto, stanno lavorando tutti con grande impegno e professionalità. La Turris continuerà, invece, a fare mercato in entrata per completare la rosa in base alle esigenze condivise con l’allenatore».