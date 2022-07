Turris di misura nel secondo test: con l’Equipe Campania decide Longo

È terminato col risultato di 1-0 il secondo test sostenuto dalla Turris nel ritiro di San Gregorio Magno. Contro una selezione dell’Equipe Campania (gruppo al lavoro a Mugnano), i corallini si sono imposti nel segno di Longo, in gol nella seconda frazione di gioco.

Mister Canzi ripropone il 3-4-1-2 già testato nel primo allenamento congiunto contro il Bellizzi, anche stavolta con Stampete ad agire da trequartista. Le prime sortite coralline scaturiscono dalle iniziative di Ardizzone (su punizione dal limite) e Manzi (soluzione di testa sul corner susseguente). Ancora Ardizzone a metà frazione, con una potente soluzione dai venti metri che finisce di poco alta sulla traversa. Perina fa buona guardia sul diagonale di Mansour, lanciato in contropiede; sull’altro fronte Crispino è decisivo sulla deviazione di Invernizzi e sulla conclusione di Ercolano.

Nella ripresa Di Franco ci prova al quarto d’ora con un velenoso tiro a giro: Crispino si distende e devia in corner. Al 21’ il gol che decide il test. Lo realizza Longo, che 0ruba palla sulla trequarti, avanza e deposita in rete col sinistro. Doppio tentativo di Invernizzi quattro minuti più tardi: ancora decisivo il portiere sul primo, alta sulla traversa la seconda conclusione. Donini sventa il diagonale di Tazza sugli sviluppi di un calcio piazzato, poi Acquadro ci prova in due occasioni nel finale.

Turris primo tempo (3-4-1-2): Perina; Manzi, Di Nunzio, Invernizzi; Ercolano, Ardizzone, Belgacem, Nocerino; Stampete; Santaniello (Longo), Rizzo. All. Canzi.

Turris secondo tempo (3-4-1-2): Donini; Rosolino, Di Nunzio, Aquino; Vitiello, Acquadro, Finardi, Di Franco; Stampete (Nocerino); Longo (Invernizzi), Rizzo.