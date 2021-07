Turris, contratto in scadenza per Longo: conferenza congiunta per svelare il futuro

Le voci di mercato lo danno ormai in partenza da Torre del Greco. Dopo tre anni scanditi da gol, emozioni e record che sono di diritto diventati storia, Fabio Longo sembra dunque destinato a lasciare la Turris.

Non è però ancora detta l’ultima parola.

Tutto sarà definitivamente chiarito domani pomeriggio, in occasione della conferenza stampa «nel corso della quale la società, nella persona del presidente Colantonio, ed il calciatore Fabio Longo comunicheranno l'esito del confronto tra le parti relativamente alla intervenuta scadenza del vincolo contrattuale».

Una conferenza per annunciare, probabilmente spiegare. In ogni caso, per farlo di persona e non con un comunicato. Perché Fabio Longo e la Turris hanno rappresentato negli ultimi tre anni qualcosa di speciale. Un binomio perfetto, una sinergia perfetta, che i 47 gol realizzati dall’attaccante spiegano solo in parte.

Una lunga storia d’amore – Tutto è cominciato il 13 giugno del 2018. Con quella calda – entusiasmante – conferenza con cui Colantonio dichiarò apertamente di puntare alla serie C e presentò alla tifoseria un bomber con all'attivo 78 reti nelle precedenti quattro stagioni. L’annuncio di Fabio Longo infiammò immediatamente la piazza.

Il resto è storia. Nel corso degli ultimi tre anni, Longo ha conquistato ed entusiasmato la piazza a suon di gol, prodezze, ostinazione, caparbietà, sacrificio e dedizione. Il capitano, tra i protagonisti assoluti del ritorno in serie C dopo 19 anni di dilettantismo, ha letteralmente scolpito il proprio nome nella storia corallina.

Tre anni – l’ultimo a dispetto di infortuni, Covid e complicanze varie – vissuti sempre in prima linea dal bomber, perché «Vincere a Torre del Greco è diverso. È speciale. E io qua voglio lasciare il segno». L’ha sempre detto e ripetuto il capitano corallino, sin dal suo arrivo in città. E domani - nella sala stampa del Liguori - annuncerà, spieghera. E Colantonio sarà ancora al suo fianco.