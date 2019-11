Peppino Pavone torna alla Cavese dopo pochi mesi di lontananza. Capitano degli aquilotti nei primi anni '80, poi direttore sportivo e da oggi direttore dell'area tecnica. Una sorta di supervisore, che metterà la sua esperienza al servizio del diesse Mario Aiello, nominato pochi giorni fa dal presidente Massimiliano Santoriello.



Un gradito ritorno in casa biancoblu, alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro l'Avellino. Domani sera, alle 20.30, la Cavese scenderà in campo al Partenio-Lombardi per provare a scrollarsi di dosso le tossine del pesante ko di Lentini.



Per l'occasione, il tecnico Sasà Campilongo ha convocato tutti gli atleti a sua disposizione, compresi gli infortunati. Al gruppo è stato aggregato anche il giovane centrocampista Alessandro De Luca, classe 2001, che entra a far parte stabilmente della prima squadra.



La vincente della gara di domani sera ad Avellino affronterà agli ottavi di finale una tra Ternana e Fermana, anche in questo caso su gara unica a eliminazione diretta. © RIPRODUZIONE RISERVATA