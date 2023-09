Dopo la scorpacciata di arrivi di venerdì, la giornata di ieri ha fatto segnare il passo per quanto concerne la campagna acquisti della Casertana. Nessun giocatore aggregato, ma il lavoro del direttore sportivo rossoblù Alessandro Degli Esposti non si è fermato di certo. Continuano i contatti allacciati dal diesse rossoblù in considerazione del fatto che il mercato della Casertana chiuderà, così come per il Brescia, soltanto alle 20 di venerdì prossimo per effetto della decisione presa dal Consiglio federale immediatamente dopo la decisione del Consiglio di Stato che escludeva la Reggina dalla serie B e, di conseguenza, consentiva il ripescaggio di Brescia e Casertana rispettivamente in serie cadetta e in Lega Pro.

Fatto sta che questa proroga appare un beneficio in forma relativa poiché, al momento, la Casertana non ha ancora la possibilità di effettuare i tesseramenti poiché non è stata ancora sbloccata la piattaforma nella quale il club rossoblù può registrare ufficialmente i nuovi arrivi. Questione di ore, possiamo immaginare, ma sarebbe il caso, anche per una questione di tranquillità nell'operare, che la situazione si sblocchi quanto prima. Ad ogni buon conto, la Casertana è in procinto di assestare un nuovo colpo di mercato. Si tratta di Armando Anastasio, terzino sinistro in uscita dal Monza. Anastasio, ventisette anni, cresciuto nelle giovanili del Napoli, si è messo subito in luce tra i professionisti con la casacca dell'Albinoleffe nella stagione 2016/2017 collezionando ventisette presenze e tre reti all'attivo. Dopo una serie di passaggi tra Carpi, Parma e Cosenza, Anastasio è passato nelle file del Monza, club che detiene ancora il suo cartellino. La scorsa stagione, dopo brevi apparizioni tra Rjeka Fiume e Reggiana, ha trovato una certa continuità di gioco nelle file della Pro Vercelli, compagine con la quale ha collezionato trenta presenze, di cui diciotto da titolare, con una rete all'attivo.

Anastasio va a comporre con l'altro neo arrivato Fabbri la coppia dei terzini sinistri poiché Sena, tra i protagonisti della scorsa stagione in rossoblù in serie D, proprio ieri è stato ceduto al Siracusa. La Casertana si sta portando avanti con il lavoro, ma è chiaro che lo stesso deve essere ancora completato. Ricordiamo che la formazione rossoblù farà il suo esordio in campionato il 17 settembre in occasione del terzo turno che la vedrà opposta davanti al pubblico di casa al Benevento per un derby carico di significato alla luce di quanto accaduto sette anni fa quando i sanniti, che poi strapparono la promozione in serie cadetta, umiliarono i rivali con un tennistico 6-0.

Ci sono ancora alcuni tasselli da inserire nel mosaico che intende realizzare il tecnico rossoblù Vincenzo Cangelosi. All'appello mancano un secondo portiere, un centrale difensivo, un terzino destro (sempre calda al riguardo è la pista che porta a Francesco Corsinelli, in uscita dal Gubbio), una mezzala e almeno una punta centrale, in considerazione del fatto che in questo ruolo, in assenza di un eventuale alternativa al centravanti specifico, potrebbe giocare Carretta, uno degli elementi che si sono già aggregati al gruppo rossoblù.

"Solo X te". È questo lo slogan con cui la Casertana, dopo una breve introduzione nella conferenza stampa di mercoledì scorso, ha definitivamente lanciato ieri la campagna abbonamenti per il campionato 2023/2024 che per la compagine rossoblù inizierà ufficialmente domenica 17 settembre con il derby casalingo contro il Benevento.

Questi i prezzi stabiliti dal club rossoblù: 150 euro i Distinti (ridotto 100); 220 euro Tribuna inferiore (ridotto 170); 275 euro la Tribuna laterale (ridotto 210); 350 euro la Tribuna centrale (ridotto 300) e, infine, per la Tribuna Vip il costo dell'abbonamento ammonta a 500 euro. Il prezzo ridotto è riferimento alle donne, agli over 65 e agli under 18 mentre la società si riserva di indire due "giornate rossoblù" per le quali le tessere di abbonamento non saranno valide.

Il possesso dell'abbonamento, così come è riportato nel comunicato stampa diffuso ieri dalla Casertana, consentirà di godere di una scontistica dall'utilizzo illimitato per l'intera stagione presso numerose attività commerciali che hanno aderito alla campagna abbonamenti e il cui dettaglio delle promozioni sarà illustrato in occasione della presentazione della squadra in programma per domani alle 21 presso il complesso monumentale del Belvedere di San Leucio.