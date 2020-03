La giornata in casa Us Avellino 1912 è stata all'insegna della attesa e delle riunioni per decidere come muoversi in un clima di tensione e all'inizio di poca chiarezza, anche rispetto alle varie notizie circolate sin dalla mattinata. Le prime indicazioni sono arrivate dal comunicato della Lega Pro nel quale veniva ribadita la sospensione del campionato fino al 3 aprile, ma anche l'obbligo da parte delle società sportive ad effettuare i controlli idonei su tutti i tesserati per contenere il rischio di diffusione del virus Covid -19 e la possibilità di svolgere gli allenamenti seppure a porte chiuse. Sull'aspetto della salute dei calciatori, il club biancoverde sta infatti valutando la possibilità di sottoporli a tampone, possibilità appunto perché i costi, che sarebbero a carico dell'Avellino, sono alti. La decisione sarà presa prossimamente, anche dopo aver compreso come si muoveranno le altre società.

Dopo un lungo pomeriggio invece, cominciato con il Consiglio Federale e finito dopo la riunione tra l'Assocalciatori e la Lega Pro è arrivata la fumata nera per gli allenamenti. Tutto sospeso fino al prossimo venti marzo. «Resta comunque ferma, ma soltanto con l'accordo dei calciatori, la possibilità di ridurre la durata della sosta. Tutto questo si legge nella nota inviata dal segretario generale della Lega Pro Emanuele Paolucci - per permettere ai tesserati di beneficiare, in questo periodo, delle ferie previste dall'Accordo Collettivo, in ossequio alle disposizioni urgenti emanate dal Governo». Eziolino Capuano ha già fissato un ritorno in campo, comunque rigorosamente a porte chiuse, per il prossimo 16 marzo. I calciatori dell'Avellino hanno accettato le indicazioni del mister che mastica amaro considerato il momento della squadra, sotto l'aspetto mentale, della classifica, della condizione crescente dei singoli.

Un altro dato assolutamente certo è che per la famiglia D'Agostino non poteva esserci un inizio più in salita di questo. Un esordio a porte chiuse, e poi il blocco del campionato con l'Avellino nei playoff, in una fase in cui, dopo tanta sofferenza e confusione, si tornava a sognare. Abbattersi sarebbe normale, non per chi ha una mentalità irpina e lavoratrice come quella dell'imprenditore di Montefalcione.

«La decisione di fermare i campionati di calcio rattrista tutti coloro che vivono questo sport come una passione. Rattrista anche noi, che viviamo questa fase avvincente della vita dell'US Avellino con particolare entusiasmo e con non poco trasporto». Angelo D'Agostino non si nasconde e affida ad un comunicato stampa le sue sensazioni. «L'Us Avellino non solo condivide le misure adottate dal Governo, ma si farà promotrice di una campagna di sensibilizzazione, rivolta in particolare ai giovani, affinché seguano pedissequamente le indicazioni che in queste ore vengono date dalle autorità sanitarie. L'auspicio conclude il presidente - è che si torni presto alla normalità, che si assicuri la salute di tutti, valore primario dell'essere umano, e che, subito dopo, ci sia uno sforzo corale per garantire al calcio, anche in ragione del suo significativo valore sociale, di continuare ad essere uno straordinario veicolo di valori formativi, non solo per i nostri giovani».

Intanto anche il capitano Alessandro Di Paolantonio è d'accordo rispetto allo stop imposto dal Governo: «Era inevitabile ed anzi sarebbe stato opportuno anche farlo prima». «La salute è fondamentale, al primo posto. Non è possibile essere sottoposti a rischi anche perché c'è stato già un caso di Coronavirus in serie C, quello di Favalli, e non si può rischiare. Ci dispiace molto perché avevamo blindato la salvezza ed avevamo riconquistato i playoff. Ora dovremo essere bravi a non perdere la concentrazione, a rimanere carichi dal punto di vista fisico e mentale». Andrea Dini invece è protagonista di un video, diffuso sul canale youtube della società, che aderisce alla campagna #PariamoCidalVirus, nel quale richiama tutti alla massima responsabilità nel rispetto delle indicazioni previste dal governo. «Sfruttate questo tempo spiega il portiere per aumentare il vostro livello culturale o per fare dell'esercizio fisico. Sappiamo che il momento è difficile, stare chiusi in casa, a volte lontani dai parenti, ed anche dalla squadra del cuore ma dobbiamo volerci bene e facciamo questi piccoli sacrifici parandoci dal virus».

