Il Benevento rimugina sugli errori commessi in Coppa, ma ora la testa è già rivolta al campionato. L'eliminazione per mano del Giugliano brucia parecchio, soprattutto per le modalità con cui è arrivata. Tante, troppe, come ormai accade sempre più spesso, le occasioni costruite e puntualmente gettate alle ortiche dai giallorossi, che continuano ad essere poco lucidi e scarsamente prolifici in zona gol. Un difetto che col passare dei giorni diventa sempre più evidente e che non si corregge neppure cambiando gli interpreti in modo radicale, come mercoledì sera. Andreoletti ieri ha fatto rivedere le immagini della partita ai suoi ragazzi prima della seduta di allenamento mattutina. Hanno analizzato insieme le situazioni di gioco, inclusi svarioni, malintesi e incertezze che hanno regalato i due gol agli avversari. L'allenatore nel dopo gara era particolarmente contrariato per l'eliminazione.

La Coppa, al di là degli obiettivi (ricordiamo che la vincitrice accede direttamente al secondo turno dei playoff qualora non dovesse qualificarsi in campionato nei primi tre posti), rappresentava una favorevole circostanza per dare minutaggio a chi ne aveva bisogno oltre che la possibilità di farsi notare e dimostrare il proprio valore agli elementi della rosa meno utilizzati.

L'allenatore si è detto soddisfatto della prestazione dei giovani, da Nunziante a Rillo fino a Viscardi e Alfieri, molto meno della prova degli atleti più esperti. L'unico che continua ad avere oggettive difficoltà tra i ragazzini è Carfora, che paga dazio in termini atletici e strutturali, come pure di passo e ritmo. Paradossalmente uno come lui ha incontrato meno complicazioni in un torneo più tecnico come la Serie B, dove ha brillato diverse gare. E mentre Improta, Alfieri, Agazzi, Ciano hanno dalla loro l'attenuante di esser rientrati da poco, lo stesso non si può dire per Kubica e Masciangelo, che hanno deluso oltremodo le aspettative e sono apparsi due pesci fuor d'acqua. In particolare il polacco è lento e macchinoso in ogni giocata, mentre l'esterno mancino sembra in totale involuzione.

Quanto a Masella, probabilmente si è giocato l'unica opportunità che avrebbe avuto nell'intera stagione e non tanto per il rosso (esagerato ma evitabile) quanto per il mancato approdo ai turni successivi. «Mi è dispiaciuto che Bolsius non abbia calciato il rigore - ha spiegato il tecnico -. Bisogna crescere di personalità. Pensavo si assumesse questa responsabilità, ma non l'ha fatto». Cosa che invece hanno fatto Rillo e Viscardi, e pazienza se quest'ultimo ha colpito la traversa. «Arriviamo alla sfida col Cerignola carichi. Questa sconfitta ai rigori - ha concluso Andreoletti - deve servirci per essere arrabbiati al punto giusto. Questa categoria ci dice che non si può essere borghesi e che non ci sono risultati scontati. Dobbiamo pensare ad andare a Cerignola con la testa giusta, dovremo essere bravi a interpretarla bene altrimenti si rischia di fare figuracce». Ieri mattina la ripresa ma solo per coloro che non sono stati impegnati in Coppa e per chi ha giocato scampoli nella manifestazione tricolore. Sempre out Ciciretti, che a questo punto rischia di non recuperare neppure per domenica. Altri big preservati: assente Pastina, solo palestra per Karic e Berra.

È andata intanto per le lunghe la riunione del Gos presso la Questura di Cerignola tenutasi ieri pomeriggio per decidere in merito all'apertura della prevendita. Ormai è di prassi arrivare al venerdì per lo sblocco della stessa, a scapito della passione dei tifosi, soprattutto i giallorossi che da ospiti avranno tempo solo fino alle 19 di domani per potersi dotare del ticket. Pertanto la prevendita per il settore ospiti del "Monterisi" dovrebbe aprirsi a partire dalle 10 di questa mattina, pare senza limitazioni di sorta per i supporters di fede sannita (anche se il numero di tagliandi disponibili viene deciso di volta in volta, la capienza è di 250 posti). Designato infine il direttore di gara per il match con i pugliesi: fischia Gabriele Scatena di Avezzano, che precedenti solo con le giovanili giallorosse. Assistenti Allocco e Cravatta, quarto uomo Renzi.