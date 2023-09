Contro la Virtus Francavilla, Andreoletti rischia di avere gli uomini contati. Ai lungodegenti Alfieri e Agazzi, a Meccariello e Ciano per i quali si attendono ancora gli esiti degli accertamenti, si aggiunge pure Improta, per il quale occorrono almeno un altro paio di settimane. Ma se fino a ieri a destare maggiore preoccupazione erano le condizioni di Ciano, che oggi effettuerà ecografia al retto femorale e per il quale si sospetta uno stiramento, ora la dirigenza giallorossa è in ansia per gli esiti della risonanza magnetica cui si è sottoposto ieri Biagio Meccariello: solo oggi ci sarà una diagnosi certa, perché l'arto interessato non è la caviglia (come detto da Andreoletti nelle interviste post-gara), bensì il ginocchio, il punto in cui il difensore di Airola si toccava al momento della sostituzione.

Serve un ulteriore approfondimento agli accertamenti strumentali per capire bene l'entità del danno, anche se per adesso nessuno preferisce sbilanciarsi sui risultati. Sono ore di spasmodica attesa per il giocatore più esperto del pacchetto arretrato: la speranza è che non si tratti di nulla di grave ma di una banale distorsione senza interessamento di altre fibre o complicazioni a livello articolare.

I piani di Andreoletti, tuttavia, si complicano a prescindere, perché è evidente che in qualunque caso, nessuno dei sopracitati sarà disponibile per il match di lunedì. In compenso dovrebbero rientrare sia Marotta che Karic. Quest'ultimo pare essersi lasciato alle spalle il periodo di sbandamento: negli ultimi giorni si è allenato con intensità e applicazione e il suo reintegro in rosa sembra essere più vicino che mai. Il Lecco, che è tra le società che può fare ancora mercato, dopo il no secco del Benevento alla richiesta di prestito dello svedese di origine bosniaca, non si è più fatto avanti e quindi il centrocampista si è messo l'animo in pace. Oltretutto il Benevento punta su di lui e non vuole lasciarlo partire.

Andreoletti è stato chiaro sul suo conto: «Ritenevo Karic uno dei miei soldati, ma la proposta di un club di B lo ha destabilizzato». Ora che dovrebbe essere tutto rientrato nella norma, è possibile che per la gara con i brindisini possa rientrare tra i convocati. Tanto più che il Benevento si ritrova davvero con una rosa ridotta all'osso per le assenze.

Nel frattempo il mercato del Benevento non può dirsi ancora chiuso. Monitorate le situazioni di Meccariello e Ciano, non è escluso un ritorno alle compravendite se gli esiti degli esami dovessero essere nefasti. Il Brescia, inoltre, ha bisogno di un centrocampista. Dopo aver raggiunto l'accordo con Paghera della Ternana, ha congelato Proietti e pare abbia messo nel mirino Tello. Ad horas dovrebbe esserci un contatto Castagnini-Carli in cui il diesse delle rondinelle approfitterà per chiedere in maniera ufficiale il colombiano. Il Brescia ha alcuni giocatori in uscita da proporre come contropartita (Viviani e Ndoj su tutti) ma conoscendo come agisce il direttore tecnico, è difficile che accetti qualcuno che non sia funzionale al progetto. E comunque il Benevento per Tello finora ha rifiutato tutti gli scambi (Buchel con l'Ascoli, Montalto con la Reggiana, Scaglia e Arrigoni con il Como, Mastinu e Dubickas con il Pisa) chiedendo solo soldi. Cellino ha comunque tirato fuori circa un milione per Moncini e quindi non è detto che non faccia un'offerta seria anche per Tello, che il Benevento sarebbe pronto a cedere per una cifra tra i 500 e i 700mila euro.