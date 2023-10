Oreste Vigorito, per i suoi 77 anni, festeggiati ieri, non poteva ricevere regalo più bello. Il successo in rimonta sul Crotone gli ha fatto trascorrere un lunedì spensierato e gioioso. Il presidente non può che essere soddisfatto del cammino dei giallorossi: dopo una partenza ad handicap con la sconfitta sul campo della Turris, la sua squadra ha inanellato cinque risultati utili di fila (4 vittorie e un pareggio) assestandosi al secondo posto in solitaria, a un solo punto di distacco dalla capolista Juve Stabia. Alla fine è stata una grande prova di carattere quella del Benevento: il ribaltamento è stato possibile grazie alla spinta del pubblico, alla capacità di reazione di Paleari e compagni ma anche per via della qualità innestata attraverso i cambi.

Forse nessuno, in C, può permettersi di far entrare a partita in corso gente del calibro di Ciano e Improta, che hanno giocato e segnato in serie A, piuttosto che Simonetti, Agazzi, Marotta, che per la C possono essere considerati un lusso. Merito anche ad Andreoletti di aver saputo cambiare la partita in corso, anche se, per la verità, il Crotone nel primo tempo, oltre a un fraseggio bello a vedersi ma poco produttivo, non è andato. I gol realizzati dai pitagorici sono frutto di altrettanti omaggi della retroguardia giallorossa, con errori collettivi o in concorso in ambo le circostanze.

Tuttavia, il nodo delle occasioni sciupate resta sempre cruciale: se Tello, per esempio, avesse realizzato l'1-0 a tu per tu con Dini, probabilmente sarebbe stata un altro tipo di gara. Stessa cosa se Ciano a Torre del Greco avesse infilato il raddoppio quando il Benevento era avanti di un gol. Ovviamente con i se e con i ma non si va da nessuna parte e allora tanto vale guardare avanti con sano ottimismo.

Domani c'è il Giugliano al «Ciro Vigorito» per la Coppa e Andreoletti, che ieri mattina ha fatto svolgere una seduta di scarico ai titolari e una completa ai subentrati e a coloro che non sono scesi in campo, ha l'occasione per concedere minutaggio a chi ne ha maggiormente bisogno. Avranno quindi la possibilità di giocare dall'inizio i vari Manfredini, Viscardi, Masciangelo, Alfieri, Kubica, ma soprattutto Agazzi, Improta, Ciano, Marotta e Ciciretti, che sono quelli hanno maggiore necessità di ritrovare la condizione, anche perché su di loro l'allenatore conta molto. Oggi pomeriggio rifinitura all'«Imbriani», domani mattina seduta per coloro che non verranno impiegati in preparazione alla sfida di campionato di domenica a Cerignola (a proposito, l'Audace ieri nel posticipo ha impattato 0-0 in trasferta cono il Taranto, anche se l'incontro si è disputato sul neutro di Francavilla Fontana e ha mantenuto l'imbattibilità giocando meglio e colpendo una traversa con Capomaggio), e la sera la partita dopo la merenda pomeridiana.

Avviata, intanto, la prevendita per il match di domani sera (fischio d'inizio alle 20.45) contro il Giugliano, valido come primo turno eliminatorio della Coppa Italia di C. Chi vince passa alla fase successiva, in caso di parità al 90' previsti supplementari e rigori. Nell'occasione la società ha deciso di aprire solo i settori Curva Sud (2 euro il costo del singolo tagliando per gli abbonati, 4 euro per chi non lo è) e Distinti (5 e 7 euro), oltre al settore ospiti (4 euro). I prezzi non sono comprensivi di diritti di prevendita. Resteranno pertanto chiuse la Curva Nord, la Tribuna Superiore (Giallorossa), la Tribuna Inferiore e la Tribuna Centrale (Vip), settori per i quali non saranno messi in vendita i tagliandi. I botteghini dello stadio rimarranno aperti solo oggi dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre saranno chiusi il giorno della partita.

A dirigere Benevento-Giugliano è stato designato Simone Gavini di Aprilia, coadiuvato da Vincenzo Abbinante di Bari e Giovanni Francesco Massari di Molfetta, quarto ufficiale Gianpasquale Tedesco di Battipaglia.