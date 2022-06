Calciomercato Avellino: idea Rolando sulla trequarti

È una settimana importante in casa Avellino, si aspetta di definire alcune entrate, ma anche finalmente di risolvere le problematiche legate ai giocatori in esubero. La dirigenza irpina vuole arrivare finalmente ad una fumata bianca, Enzo De Vito riserva le sue attenzioni sul mercato in entrata degli under, così da completare il pacchetto. Proseguono i contatti con Parma, Udinese, Napoli, Inter con cui si è parlato anche di Lorenzo Moretti, ma il dirigente irpino non manca di dragare il mercato delle società dilettantistiche. Nell'ultimo torneo di serie D tanti giovani si sono messi in mostra nell'ultima stagione e com'è avvenuto per Garetto, i lupi potrebbero cacciare dal cilindro un nuovo jolly. Come under da inserire in organico l'Avellino si icerca un esterno, che possa giocare a tutta fascia e ricoprire il ruolo di terzino. Le indicazioni di mister Taurino sono state chiare, il tecnico pugliese negli esterni preferirebbe aggiungere dei giocatori più giovani, mentre in difesa ed in mezzo al campo ricerca elementi di maggiore esperienza. Lo stesso vale per l'attacco, là dove in attesa di capire se Bernardotto riuscirà a strappare una riconferma, i lupi sono sempre molto attenti e piacciono sempre Ferrari e Lanini. Il mister, infatti, vorrebbe poter usufruire di tre punte vere, magari che sappiano giocare anche tra di loro. Esigenza dettata dalla volontà dell'allenatore di giocare non soltanto con un classico 3-4-3, ma anche con un 3-4-1-2. La scelta sul modulo da attuare Taurino la deciderà durante il ritiro in base al materiale disponibile. De Vito cercherà di mettergli a disposizione elementi di qualità ed anche quantità.

Nel frattempo tra i nominativi dei giocatori under sembra scemare il nome di Mattia Sangalli. Questo avvalora la tesi secondo cui il diesse ricercherebbe un esterno, per soddisfare le richieste di Taurino. In settimana ci saranno contatti tra l'operatore di mercato ed il tecnico per definire quest'ultima pedina under. Ai biancoverdi in difesa è stato proposto Marco Caldore, che potrebbe lasciare la Juve Stabia ed è stato accostato il trequartista Mattia Rolando. Il giocatore che può fungere da rifinitore, ma anche essere schierato da seconda punta. Nell'ultima stagione ha indossato la casacca della Pro Vercelli. Con i piemontesi ha giocato 31 partite realizzando 3 reti e distribuendo 7 assist. L'atleta è in uscita dalla formazione vercellese ed ha diversi estimatori. Tra questi ci sarebbe il Monopoli. I pugliesi si confermano squadra decisa ad allestire un organico di prima fascia con l'obiettivo di puntare alla promozione in serie B. L'agente di Mattia Rolando ne avrebbe parlato anche con l'Avellino, che, oltre le sue strategie di mercato, deve muoversi con oculatezza scegliendo i giocatori giusti anche dal punto di vista caratteriale.

Questi giorni per il club del presidente Angelo D'Agostino possono essere cruciali, per definire la posizione di alcuni elementi in uscita. A metà settimana De Vito sembra possa avere un quadro più chiaro sulle questioni Maniero, Aloi, Silvestri e Forte. L'estremo difensore ha rifiutato il Taranto, squadra di cui non era evidentemente convinto che al tempo stesso offriva un ingaggio al giocatore nettamente inferiore a quello percepito in Irpinia. Con l'atleta è in atto un duro confronto, non trovare la via d'uscita a non conviene a nessuno. Intanto il Taranto ha indirizzato le proprie attenzioni su Michal Lewandowski proveniente dal Messina. Su Silvestri è tornata alla carica la Turris, ma il difensore sembrerebbe non essere particolarmente soddisfatto. Per Maniero non mancano gli estimatori, ma nessuna società è disposta ad offrire al calciatore le cifre percepite in Irpinia. Un problema da risolvere in più per i biancoverdi. Intanto riprende regolarmente la campagna abbonamenti, dopo la pausa del weekend. Da oggi botteghini aperti e vendita online, l'obiettivo è superare le mille tessere entro il 30 giugno, quando terminerà la prima fase della campagna abbonamenti.