Calciomercato Avellino, news oggi: in difesa rebus Monaco-Perrotta

La ricerca di un attaccante corre veloce soprattutto sul web. Che l'Avellino sia sulle tracce di un bomber lo sa anche Wikipedia. Ieri sull'enciclopedia digitale Ettore Gliozzi, punta del Como, è già stato investito della maglia biancoverde. Il ragazzo sembrava in procinto di trasferirsi al SudTirol, ma tutto è saltato. I lariani per liberare il giocatore avrebbero bisogno di aggiungere un'altra punta in organico. Per l'erede di Maniero c'è anche il comasco oltre Michele Vano, Alessandro Marotta ed Adriano Montalto. Nella giornata di ieri è rimbalzato il nome di Federico Dionisi dell'Ascoli, pista cadura quasi sul nascere considerate le numerose problematiche. Il giocatore non ha ricevuto offerte, ma soprattutto ha un contratto oneroso e per scendere di categoria chiede una cifra spropositata. Dionisi vuole restare in bianconero, a giugno 2023 scade il contratto e vorrebbe rinnovare. L'eventuale arrivo di Simy ha bloccato il discorso, il rapporto si sarebbe incrinato con la società, ma il calciatore ha al suo fianco lo spogliatoio e la tifoseria, per cui Dionisi è l'idolo ed un suo addio sarebbe problematico da gestire.

L'Avellino resta alla finestra ed attende di dare un'impennata alla ricerca per l'attaccante da inserire nella rosa. I biancoverdi inseguono sempre un difensore. Resta sempre valido il nome di Salvatore Monaco, ma è tornato in auge anche Marco Perrotta. Il difensore del Bari è inseguito anche dal Crotone. Operazioni in entrata, ma anche in uscita. Sono giorni intensi per la dirigenza biancoverde, diesse e suoi collaboratori stanno cercando di chiudere finalmente il cerchio di questa impegnativa campagna acquisti nella quale si è deciso di puntare su acquisti low cost o comunque di profilo basso, per ridurre il monte ingaggi ed avere un organico con meno e più elementi affamati. La politica dovrà pagare dazio nel corso del campionato, che inizierà il quattro di settembre se tutto verrà confermato. De Vito prosegue la sua impresa di piazzare i giocatori di troppo. Il prossimo in uscita è Gabriele Bernardotto. Il calciatore dell'Avellino sta dialogando con diverse squadre. La Torres è stata rifiutata, ma restano in piedi Lecco, Piacenza ed anche il Cerignola. I pugliesi continuano ad insistere per avere il calciatore, i dialoghi proseguono. L'attaccante è sempre più lontano dall'Irpinia, che lascerà a titolo definitivo giacchè ha un contratto in scadenza a 2023.

L'addio di Bernardotto costringerà l'Avellino a tornare sul mercato. Resta sempre concreto l'interessamento per Dardan Vuthaj. Il bomber, re della serie D l'anno passato, potrebbe essere una buona idea soprattutto se gli attaccanti da inserire in rosa dovessero essere due. Dopo aver rifiutato diverse offerte dalla Serie D, il ragazzo non ha squadra ed è seguito da numerosi club di Serie C alla ricerca di una punta affidabile. Il tempo stringe anche per i calciatori rimasti a spasso e non è detto non si possa arrivare al dunque nel momento in cui si ridurranno le richieste. Questo potrebbe essere il profilo del sostituito di Bernardotto, mentre per sostituire Riccardo Maniero in ballo, come detto, ci sarebbero più idee ed elementi. La cessione dell'attaccante è lo snodo per portare in Irpinia un bomber di categoria. Cedendo l'attaccante il club risparmierebbe su una parte dell'ingaggio, farebbe cassa e potrebbe puntare su un giocatore di spessore. Le richieste del giocatore, però, non cambiano. Il ragazzo non molla la presa ed a questo punto la famiglia D'Agostino deve valutare se accontentare il giocatore, offrendogli un ricco indennizzo o eventualmente tenersi in rosa un elemento in scadenza di contratto. Della questione bisogna discuterne nei prossimi giorni, perché la fine del mercato è vicina e c'è da trovare un accordo che soddisfi l'Avellino, il giocatore ed anche la società intenzionata a rilevare le prestazioni dell'attaccante partenopeo.