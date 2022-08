Calciomercato Avellino, news oggi: in stand by la trattativa con Montalto

Questo fine settimana sarebbe dovuto essere quello buono per completare l'assalto ad Adriano Montalto. La negoziazione è tutt'ora in corso e non si è ancora riusciti a chiudere l'affare. Ci sono delle situazioni su cui la società biancoverde sta lavorando e che vuole risolvere per tentare di fare suo l'attaccante della Reggina. L'inizio della prossima settimana, già la giornata di domani, dovrebbe essere quella giusta per vedere una fumata bianca e non solo per quel che riguarda le entrate. Avellino lavora anche sulle uscite di quattro giocatori: Sbraga, Scognamiglio, Maniero e Bernardotto. Per tutti questi atleti la giornata di lunedì 29 può essere quella della cessione o della risoluzione. Il diesse dell'Avellino, Enzo De Vito, vuole completare il quadro, così da consegnare l'organico 2022-2023 a Taurino. Il mister avrà così una settimana di tempo per poter inserire i nuovi giocatori che entreranno a far parte della rosa. In casa biancoverde si vive la giusta tensione, dettata dal momento frenetico che si sta vivendo e dall'esigenza di non poter sbagliare le ultime mosse di mercato.

È stata una sessione di mercato difficile con alcuni casi imprevisti e cessioni, forse, inaspettate, ma che ha visto i lupi liberarsi di quasi tutti quei giocatori inizialmente considerati fuori dal contesto tecnico. Per ciò che riguarda le entrate, l'Avellino vuole inserire due pedine. La prima è Adriano Montalto. Come detto con il calciatore si sta parlando. Il ragazzo è propenso ad accettare la proposta della società avellinese ed al momento il suo sì è stato cristallizzato. L'ostacolo resta il contratto in essere con la Reggina. Gli amaranto lo hanno a busta paga fino al 2024, sono disponibili a liberarsi del giocatore, ma preferirebbero una cessione a titolo definitivo. L'Avellino, invece, propone una linea differente. I lupi hanno messo sul piatto il prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. La formula pare non convincere né la Reggina, né Massimo Taibi. L'ex portiere, oggi diesse, vorrebbe incassare subito. L'Avellino non è la sola società pronta ad inserire in organico il forte calciatore di Serie C, perché altre compagini avrebbero bussato alla porta dei calabresi e dell'agente Gerry Montalto per avere informazioni sull'atleta. Tra i vari club interessati ci sarebbero la Reggiana, ma anche il Crotone. Rispetto alla concorrenza i lupi sarebbero in vantaggio, ma come ha dimostrato l'ultima settimana, tutto può cambiare in poco tempo.

La storia di Udoh insegna. Il management irpino ha delle soluzioni di riserva, tra queste potrebbe esserci anche Luca Vido, che avrebbe la B come priorità. L'inserimento di Montalto è strettamente legato all'uscita dall'attuale rosa di Gabriele Bernardotto e Riccardo Maniero. Il primo sta per definire con il Cerignola. La trattativa è arrivata ai titoli di coda, si stanno sistemando i dettagli. Sono giorni che il ragazzo non si allena più con il gruppo ed è ai margini delle rotazioni di mister Taurino. Svuoterà l'armadietto e saluterà i biancoverdi. Oltre all'ex Lanusei è al passo di addio Riccardo Maniero. Il braccio di ferro tra l'attaccante e l'Avellino pare sia giunto al termine. La Turris sta trattando con l'Avellino l'acquisizione del giocatore. Nelle prossime ore si attendono dei passi in avanti. A questo punto la giornata di lunedì può rappresentare davvero la svolta, per arrivare a definire l'attacco della prossima stagione agonistica, che scenderà in campo sul campo del Pescara la prossima domenica, se partiranno Bernardotto e Maniero, De Vito prenderà un secondo attaccante centrale. Per gli altri calciatori è da definire la posizione di Antonio Matera, il centrocampista è ai margini, possibile l'arrivo di un altro mediano. Kanoute non ha ancora sciolto le riserve, ma il senegalese vorrebbe un aumento di contratto considerevole, ritenendo inadeguata la proposta economica dell'Avellino.