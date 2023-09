Tre volti nuovi al Pinto. Prende forma rapidamente la nuova Casertana. Venturi, Toscano e Fabbri si sono aggregati ieri alla squadra portando a cinque il numero dei nuovi arrivi nei tre giorni a cavallo dell'ufficialità del ripescaggio.

Tre calciatori di ottimo livello per la categoria, a cominciare dal 31enne portiere Giacomo Venturi che, di recente, si è svincolato dalla Reggiana dopo aver conquistato, da protagonista, la promozione in serie B vincendo il campionato. Un estremo difensore bravo anche con i piedi, come piace a mister Cangelosi, ancora giovane per il suo ruolo ma che vanta già oltre 200 presenze tra i professionisti ed una anche nella nazionale under 20 nel 2012.

Arriva invece dal Trento il terzino sinistro Alessandro Fabbri che dopo Sciacca e Cadili è il terzo volto nuovo della difesa di mister Cangelosi. Trentatré anni per lui che fa della corsa una delle sue armi migliori: un metro e settanta d'altezza due stagioni fa ha conquistato la promozione in B con la maglia del Sud Tirol ed in carriera è stato impiegato anche da centrocampista esterno sinistro e da terzino destro. Un calciatore duttile che potrà dare una buona mano ai più giovani compagni della difesa.

Dal Gubbio, poi, è arrivato il 26enne regista Marco Toscano che, al netto di ulteriori nuovi arrivi nel reparto, compone con Casoli e Damian un centrocampo di ottimo livello per la categoria. Playmaker di buona capacità offensiva, rapido nel gioco di gambe e bravo nell'uno contro uno, ha fatto parlare di sé in Umbria per un paio di gol spettacolari. In precedenza ha giocato alla Virtus Francavilla dove pure ha realizzato qualche rete, anche giocando nella posizione più difensiva della mediana.

Procede insomma spedita la campagna acquisti della Casertana che potrebbe svelarsi ai suoi tifosi lunedì, in occasione della presentazione ufficiale al Belvedere di San Leucio, pressoché al completo.

Servono ancora diverse pedine ma la squadra prende forma e i calciatori già ingaggiati lasciano presagire un torneo entusiasmante per i rossoblù. La società è alla ricerca di un altro difensore centrale, ed in quel ruolo potrebbe arrivare un calciatore di categoria superiore. Serve poi un altro terzino destro da alternare a Paglino (Corsinelli del Gubbio è in vantaggio su Calapai del Catania) e di certo arriveranno altre due mezz'ali (almeno una di alto profilo). Completo il gruppo degli esterni offensivi con Carretta, Tavernelli, Turchetta e Taurino, per mettere a posto il reparto d'attacco e le coppie in ogni ruolo, occorrono due centravanti. Sfumato Ferrante della Ternana (ha preferito andare al Benevento, primo avversario dei falchetti in campionato al Pinto, il 17 settembre) la Casertana è alla caccia di un colpo di pari livello o addirittura superiore.

Per il ruolo di prima punta, da alcune parti si sono ventilate le suggestive ipotesi Quagliarella o Trotta ma i due non sembra interessino alla società. Cangelosi preferisce calciatori più giovani, nel pieno della carriera e della forma fisica. A completare la rosa, poi, i due ex settore giovanile Galletta e Del Prete (rispettivamente attaccante esterno e centrocampista) che continueranno ad allenarsi con la prima squadra almeno fino a gennaio per fare esperienza con i compagni più grandi e per conquistarsi, chi sa, l'esordio tra i professionisti.

In prima squadra ritroveranno il loro allenatore della passata stagione, Battistelli (hanno vinto la fase regionale del torneo juniores), che farà da collaboratore tecnico a mister Cangelosi. Completato anche lo staff del settore giovanile agli ordini del direttore Valter Giobbio. Nome importante in panchina anche in quel settore: a guidare la formazione under 17 sarà infatti l'ex calciatore di serie A Mariano Stendardo che ha vestito tra le altre anche la maglia della Lazio e della Juventus. A Dario Canelli, casertano doc, invece va l'under 15 mentre la formazione Primavera è stata affidata a Francesco Massaro. Con Giobbio, nel gruppo di lavoro, i figli Fabio (che con Nicola Serao sarà dirigente accompagnatore) e Angelo (preparatore atletico) oltre al fisioterapista Nicola Santoro, al coordinatore tecnico Emilio Di Matteo, al medico Vincenzo Mastroianni ed al segretario, ormai storico, Marco Caporaso.

Insomma, nulla viene lasciato al caso e l'entusiasmo del passaggio tra i professionisti della prima squadra ha contagiato tutti in termini di determinazione a ottenere ottimi risultati.