Gelbison, De Sanzo aspetta rinforzi: «Organico da completare»

Dopo la sconfitta sul campo della Juve Stabia, al termine di una buona gara da parte della Gelbison, è il tecnico calabrese Fabio De Sanzo a tracciare il bilancio di questa metà stagione: «In tanti avevano ipotizzato una Gelbison ultima con pochi punti, invece ritengo che questi ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, di certo stiamo pagando le tante assenze e una rosa davvero ristretta, però ritengo che questa squadra abbia molto da dire in questa seconda parte della stagione. Anche con la Juve Stabia, dopo un pesante scivolone, c'è stata la reazione che mi attendevo il risultato finale ci punisce oltremisura. Insieme ai dirigenti stiamo valutando la possibilità di intervenire per completare l'organico ed evitare di incappare in altre situazioni di emergenza come è capitato nelle ultime partite. Voglio infine rivolgere un saluto ai tifosi che nonostante le difficoltà ci sono sempre vicino e penso che l'obiettivo permanenza in C possa essere centrato lo merita il territorio».

La Gelbison alla ripresa affronterà un altro derby regionale: al Guariglia di Agropoli arriva l'Avellino. Si gioca sabato 7 gennaio 2023.