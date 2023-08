Calciomercato Giugliano, Ceparano ai saluti: «Due anni straordinari, peccato per l'ultimo periodo»

Divorzio ufficiale tra Giovani Ceparano e il Giugliano.

Il centrocampista, protagonista di tante battaglie con la maglia gialloblu e della promozione in serie C, saluta la città e il club dopo una permanenza durata più di due anni. «È giunto il momento di salutarci. Sono stati anni intensi, bellissimi e pieni di gioie - spiega Ceparano - In questi anni ho provato emozioni indescrivibili, dalla vittoria del campionato per poi finire con la salvezza al primo anno in C. Ho condiviso lo spogliatoio con uomini veri, che mi hanno aiutato a crescere giorno dopo giorno».

C'è anche spazio, nelle dichiarazioni del calciatore, per un po' di polemica. «C’è solo un sottile velo di amarezza che mi avvolge - aggiunge Ceparano - ed è legato all’ultimo periodo durante il quale non sono stato riconosciuto per come mi aspettavo e per quello che sono. Nonostante tutto però auguro alla società e soprattutto ai tifosi grandi cose».