Calciomercato Juve Stabia: Altobelli lascia i gialloblù

Sembrava destinato ad essere l'uomo spogliatoio, ma alla fine le strade di Daniele Altobelli e della Juve Stabia si separano.

Ad ufficializzare l'addio il club stabiese, a conferma di un mercato che potrà decollare davvero solo dopo aver definito quanti, e quali calciatori della vecchia rosa, saranno funzionali al progetto di Pagliuca: «La S.S. Juve Stabia comunica la risoluzione contrattuale con il centrocampista, classe ‘93, Daniele Altobelli. A Daniele, che ha indossato la Nostra maglia per due stagioni, vanno i ringraziamenti per quanto fatto e i migliori auguri per il futuro».