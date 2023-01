Calciomercato Juve Stabia, Della Pietra ceduto al Monterosi

Si aprono ufficialmente le trattative del mercato invernale, e per la Juve Stabia c'è subito un'operazione in uscita. Il giovane attaccante Vincenzo Della Pietra passa al Monterosi, chiuso ormai dell'exploit di Zigoni e Santos, lontano dal campo da ormai diverse settimane.

Cresciuto nel settore giovanile di Mainolfi ed Amodio, la punta è dunque al passo d'addio: «La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con il Monterosi Tuscia FC, per la cessione del diritto alle prestazioni sportive, in prestito con diritto di riscatto, dell'attaccante Vincenzo Della Pietra, classe ’02. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrate».