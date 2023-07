Calciomercato Turris, ultime notizie oggi: è fatta per Scaccabarozzi

Restano ancora da formalizzare alcune – rilevanti – operazioni in uscita ma nel frattempo la Turris ne ha perfezionata una – decisamente importante – in entrata. Si attende l’ufficialità ma l’accordo è stato definito in ogni dettaglio: l’ex Juve Stabia Jacopo Scaccabarozzi vestirà la maglia corallina. Il centrocampista classe 1994 – ex capitano gialloblù – arriva alla Turris con un bagaglio di oltre 300 presenze tra i professionisti. Sarà lui – elemento di sostanza e qualità – a comporre la coppia in mediana con Franco: decisa ed energica la virata del diesse Primicile sull’ex Stabia, dopo che la pista Tascone è definitivamente sfumata.

Si lavora intanto alla risoluzione con Maldonado, mentre per Taugourdeau mancherebbe soltanto l’ufficialità a sancirne il trasferimento al Lumezzane.

Oggi, intanto, primo test congiunto per i corallini, che nel ritiro di Montella affronteranno – alle ore 17.30 – l’Equipe Campania.