Juve Stabia, è ufficiale il passaggio di Tonucci alla Vis Pesaro

Già da qualche giorno nelle Marche, dopo un avvio di campionato caratterizzato più dagli infortuni che dai minuti in campo, Denis Tonucci è ufficialmente un calciatore della Vis Pesaro.

Per la Juve Stabia una cessione importante che libera il bilancio di un ingaggio che consentirà di investire sul mercato alla ricerca di un difensore che possa far coppia con Caldore o Cinaglia: «La S.S. Juve Stabia comunica la cessione, a titolo definitivo, del difensore Denis Tonucci, classe ’88, alla Vis Pesaro 1898. La società ringrazia Denis per il lavoro svolto in questi anni trascorsi con la Nostra maglia e gli augura le migliori fortune personali e professionali».