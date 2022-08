Calendari, apre Gelbison-Juve Stabia e alla seconda derby Turris al Menti

Con l'ufficializzazione dei calendari di serie C, parte finalmente la nuova stagione della Juve Stabia frenata, come tutta la Leg Pro, dalla sentenza di Campobasso e Teramo che, ieri, con l'esito negativo al Consiglio di Stato, sono ormai ufficialmente fuori dal calcio di terza serie.

Subito un derby per la squadra di Colucci, che il 4 settembre sarà di scena a Vallo della Lucania controlla Gelbison. Secondo turno infuocato con il derby con la Turris al Romeo Menti l'11 settembre, prima della fida esterna con il Monterosi Tiscia. Alla sesta, il 2 ottobre, per i gialloblù la difficile trasferta di Crotone contro la battistrada del campionato. Il turno successivo, il sfida da ex col Picerno al Menti per il tecnico stabiese. A fine ottobre, ancora, è il Pescara a rendere visita agli stabiesi al Menti. Novembre mese di derby, alla 12ª la sfida del De Cristoforo contro il neopromosso Giugliano, il 30 novembre, invece, quello del Partenio con l'Avellino. Chiusura in casa per la squadra di Castellammare, che andrà a Cerignola il 18 dicembre, ultima del girone di andata, ospitando i pugliesi, invece, alla Menti, il 23 aprile del 2023.