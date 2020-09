© RIPRODUZIONE RISERVATA

Poche righe per annunciare anche ufficialmente il cambio di rotta, laufficializza il nuovo corso con la cessione delle quote di Franco Manniello al fratello del presidente Andrea Langella, Giuseppe. Ma potrebbe essere solo l'inizio per una società allargata con cui costruire un grande futuro per il club.«La S. S. Juve Stabia comunica che in data odierna il socio Franco Manniello ha ceduto il suo intero pacchetto azionario all’imprenditore, fratello del presidente Andrea Langella. Al patron uscente va il ringraziamento della società per i risultati raggiunti negli anni di sua partecipazione e dedizione alle sorti della società. Al neo socio l’augurio di rafforzare insieme al fratello Andrea con il proprio contributo e nuove idee il brand giallo bleu e ricondurre le vespe agli auspicati traguardi attesi dalla tifoseria Stabiese e dell’intera città di Castellammare di Stabia».Ma dodici anni non si cancellano con un colpo di spugna. Così anche il sindaco di Castellammare,, ha voluto salutare Franco Manniello, il dirigente più vincente fino ad oggi della storia ultracentenaria del club: «L’uscita di scena di Manniello segna la fine di un’epoca ricca di successi per la Juve Stabia. A lui va il mio più sentito ringraziamento per le gioie che ha saputo trasmettere ai tifosi in questi 12 anni e per aver dato lustro alla nostra città con due splendide promozioni in B che hanno portato la Juve Stabia e Castellammare a competere su palcoscenici di grande prestigio nazionale. La sua passione e la sua competenza hanno trascinato la squadra su livelli di eccellenza. Un presidente tifoso che ha dedicato 12 anni intensi alla Juve Stabia, senza mai risparmiarsi, con tanti sacrifici e un amore viscerale per la squadra e per la nostra città. Sono certo che la famiglia Langella saprà raccogliere il testimone con la stessa voglia di vincere di chi l’ha preceduta, per riportare nuovamente in alto la squadra del cuore di noi stabiesi».