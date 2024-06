Juva Stabia, al via la campagna abbonamenti per la Serie B: si punta a quota tremila

Sia pure a piccoli passi e in sordina come lo scorso anno, la Juve Stabia si avvicina al 30 giugno, data spartiacque con la nuova stagione, quella del ritorno in serie B, con la serenità e le certezze di un club che ha voglia di continuare un percorso iniziato già due anni or sono, con la ristrutturazione del debito che ha consentito di “veleggiare” verso Itaca. Qualche piccolo mugugno, ad onor del vero, in queste settimane, per i tanti accostamenti del diesse Matteo Lovisa ad altri club: ultimo nell’ordine, in queste ore, la Salernitana. La società gialloblu resta in silenzio, con la certezza di un contratto biennale firmato lo scorso 13 marzo, e soprattutto la certezza di aver a che fare con una persona di valori, che in caso di tentennamenti avrebbe già parlato con il presidente Andrea Langella.



Con Lovisa, dunque, avanti a testa alta, con il diesse al lavoro alla ricerca delle pedine necessarie per rinforzare la squadra di Pagliuca. Nomi ne circolano tanti, ma al momento sembra che l’unica vera possibilità sia quella dell’approdo in gialloblù di Riccardo Tonin, attaccante classe 2001, autore di cinque reti, ma con ben 33 presenze nel Foggia lo scorso anno. Sarebbe lui l’indiziato numero uno per rinfoltire il reparto avanzato dopo le partenze di Garau (fine prestito) e Guarracino (dovrebbe andare altrove per trovare maggiore spazio) e i dubbi legati alle riconferme di Romeo, Piscopo e Piovanello. A centrocampo potrebbe essere fatto un tentativo per trattenere Pierobon. Il vero nodo, però, resta il portiere che dovrà sostituire Thiam tra i pali. Esposito e Signorini dovrebbero trovare gloria altrove o restare come comprimari, il nome più attendibile è quello di Samuele Perisan, che andrebbe ad infoltire la rosa dei tanti ex Pordenone approdati a Castellammare nell’ultimo anno. Definito il ritiro estivo, con il sindaco di Capracotta, Candido Paglione, che nelle ultime ore ha ufficializzato l’arrivo nel centro molisano della Juve Stabia dal 15 al 24 luglio. La squadra dovrebbe trovarsi al Menti per le visite mediche ad inizio mese, per poi iniziare a lavorare a Telese, dove resterebbe per una settimana, prima del trasferimento a Capracotta. Probabile esordio il 3 agosto contro l’Avellino in coppa Italia.

Dal campo alle scrivanie, il club non sembra intenzionato a lasciare nulla al caso.

Potrebbe essere la Frimm s.p.a. il nuovo main sponsor per la prossima stagione, anche se si rincorrono voci di un possibile accordo con partner nazionali e non solo a conferma di un settore, quello del marketing ritenuto da sempre strategico dal il patron Langella per garantire il futuro della società stabiese. La prossima settimana, inoltre, stando ad indiscrezioni, potrebbe partire addirittura la campagna abbonamenti. Il record, negli ultimi anni, è stato di poco inferiore alle 3000 tessere, nel precedente ritorno in B. Si punta a superarlo, forti anche del legame che lo scorso anno la squadra ha saputo creare col territorio, punto da cui ripartire in un torneo difficile.