Juve Stabia: bagno di folla al Menti dopo la benedizione del Patrono

La Santa Messa nella Concattedrale di Castellammare, officiata dall’Arcivescovo Monsignor Francesco Alfano (a cui il presidente Langella ha donato una maglia con gli autografi di calciatori e tecnici), poi il bagno di folla al Romeo Menti. La Juve Stabia scopre il velo all’indomani della campagna acquisti chiusa col botto del bomber Umberto Eusepi, e si presenta ai tifosi alla vigilia del derby di sabato sera con l’Avellino: “Sono onesto – ha rivelato il presidente Andrea Langella -, mi sono anche emozionato oggi pomeriggio, e lo so questa sera. Rivedere i tifosi allo stadio è una cosa bellissima, questo deve tornare ad essere il nostro fortino, e voi dovete aiutarci a far si che le nostre rivali vivano un incubo nel dover venire a Castellammare. Sono soddisfatto del lavoro di queste settimane, questa squadra ci farà divertire”. Mister Novellino promuove tutti ed invita i tifosi allo stadio per il derby di sabato sera con l’Avellino: “Devo ringraziare la mia società per aver messo a mia disposizione un’ottima squadra, un bel mix di esperienza e giovani di spessore. Vi aspetto tutti sabato sera, ci tengo particolarmente”. Anche per il bomber Eusepi, che ha letteralmente acceso l’entusiasmo dei tifosi, il derby prima di tutto: “Sappiamo quanto sia importante per i tifosi, io sono qui da poche ora ma già ho capito e saggiato il calore della gente. La gara con l’Avellino è importantissima, vogliamo partire col piede giusto in casa e regalare una grande soddisfazione ai tifosi”.