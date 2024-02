Amareggiato per il risultato, ma assolutamente soddisfatto per la prestazione della sua squadra. Dopo aver affrontato il derby a viso aperto, in perfetto stile zemaniano, nel post gara del Partenio Lombardi, dove è tornato a venti anni esatti dalla sua esperienza come vice del boemo, Vincenzo Cangelosi si è difeso da chi gli ha rimproverato una impostazione iniziale sbagliata. «Ho la coperta davvero corta - ha esordito - e da stasera temo di aver perso pure Toscano. L'impostazione di partenza nasce dal fatto che siamo contati. Probabilmente il fatto di non essere partiti con il centrocampo a tre ci ha danneggiato. Di questa partita, la terza in una settimana, cancellerei soltanto i primi quindici minuti. In quel frangente siamo stati poco reattivi soprattutto dalla parte di Sgarbi e non darei la colpa a Bacchetti. Con il passaggio al 4-3-3 abbiamo creato tantissimo. Il loro portiere Ghidotti è stato superlativo. Peccato perché meritavamo di più e sarebbe stata tutta un'altra partita».

Convinzione ribadita dall'analisi della ripresa in cui la Casertana si è spenta con il passare dei minuti: «Nel calcio - ha continuato - ha sempre ragione chi fa gol. Loro nel primo tempo sono riusciti ad assestarci quell'uno due che ha pesato tantissimo al netto dei nostri errori. Senza quel vantaggio, probabilmente, non sarebbero mai ripassati prima alla difesa a tre e poi a cinque chiudendoci gli spazi. In ogni caso esco da questa gara con soddisfatto per la prestazione. La squadra è sempre più vicina alla mia idea tattica e il mio credo. Di partita in partita possiamo solo migliorare. La voglia che ci mettono i ragazzi mi piace ma mi auguro che la sfortuna ci lasci in pace. Non so dove possiamo arrivare ma di certo non saremo una comparsa. Perché Rovaglia solo nel finale? Semplice. Devo essere equilibrato. Non posso di certo inserire 8 punte in una gara e poi non far arrivare palloni in attacco».

Amareggiato e dispiaciuto per la battuta di arresto anche Daniele Celiento che ha rimarcato il cattivo approccio: «L'analisi della partita è forse tutta lì - ha detto. Loro in casa venivano da un periodo negativo e li abbiamo favoriti. Peccato perché poi l'abbiamo ripresa ma non abbiamo capitalizzato le azioni. La nostra reazione è stata importante e se nella ripresa siamo calati può anche essere stato per un fatto fisiologico. La verità è che dovevamo essere più lucidi sotto porta ma c'è anche la forza dell'avversario che non è certo di poco conto».

Guardando al futuro il capitano ha sottolineato anche il peso delle assenze: «Infortuni e assenze - ha concluso - pesano eccome anche se caratterialmente proviamo a non pensarci e andare oltre gli ostacoli».