La Casertana conquista tre punti vitali per il morale e la classifica. Quella conquistata contro i laziali del Monterosi sul neutro di Teramo è il primo successo stagionale. Il tecnico è soddisfatto ma pretende di più dal punto di vista della prestazione soprattutto dopo il gol segnato da Curcio, un autentico fattore per la categoria e uomo più pericoloso di questa partita visto che ha colpito anche una traversa.

APPROFONDIMENTI Cerignola-Benevento 0-0, un punto per l'aggancio alla Juve Stabia Giugliano-Taranto 2-1, la cura Bertotto funziona Monterosi-Casertana 0-1, prima vittoria in campionato

«Sono contento sicuramente dal punto di vista del risultato - dice l'allenatore - perché dopo sei partite era tempo di vincerne una, ma nel primo tempo per quello che ho visto abbiamo sofferto troppo. Come successo già in altre partite, quando passiamo in vantaggio andiamo in sofferenza perché vogliamo gestire e noi non siamo una squadra capace di fare questo. Se passiamo in vantaggio giocando la partita in un certo modo non vedo perché cambiare metodo una volta andati in vantaggio. Cambio stile di gioco se sono in difficoltà, ma se stiamo giocando bene e creiamo tre, quattro occasioni da gol e non abbiamo concretizzato dobbiamo continuare in questa direzione per cercare di realizzare la seconda rete».

Cangelosi continua così la sua disamina: «Se riusciamo nel primo tempo ad allungare il vantaggio è chiaro che nel secondo, pur calando la condizione e la prestazione, si può gestire meglio la partita ma se pensiamo di ritirarci tutti nella nostra area e concedere azioni da tutti i lati del campo poi diventa complicato non subire reti. Prima o poi un errore oppure un aumento dell'intensità degli avversari ci può mettere in difficoltà e possiamo far svanire il vantaggio acquisito. Oggi abbiamo conquistato tre punti che prima di tutto danno morale perché è normale che se giochi bene come nelle prime tre partite e non porti a casa la vittoria, poi riuscire a centrare la vittoria ti dà fiducia per continuare in questo periodo difficile che ci apprestiamo ad affrontare. Alla vigilia avevo detto che il Monterosi è una squadra con calciatori di qualità, è chiaro che nel secondo tempo non avendo nulla da perdere abbia messo in campo tutto il potenziale di cui è composto e ci hanno messo in difficoltà». Mercoledì a Messina, squadra allenata da Modica, si recupera la seconda partita rinviata. «La partita di mercoledì è particolare per me prima di tutto perché l'allenatore del Messina è una persona che ha lavorato con me e ci conosciamo fin da ragazzini, sappiamo entrambi come la pensa l'altro, cosa ha imparato fino ad ora da Zeman e quindi dipenderà molto da come prepareremo la partita sia io che lui». Ancora una volta è andato a segno Curcio: «Il fatto che segna sempre Curcio è anche una casualità - continua Canhelosi - perché oggi Montalto ha avuto diverse opportunità e gli è stato annullato un gol. Secondo me prima o poi cominceranno a segnare tutti».

Soddisfatto l'ex attaccante del Foggia. «La prova dell'intera squadra - dice Curcio - è stata importante al di là della mia rete perché abbiamo sofferto tutti insieme. Quando c'era da soffrire si è sofferto e abbiamo attaccato quando c'era da attaccare. Arriveranno anche i gol dei miei compagni e saranno altrettanto importanti. In questa partita abbiamo provato a pressare non troppo in avanti come nell'ultimo incontro perché in questo momento è quello che ci viene meglio. Nel secondo tempo il Monterosi ha alzato il baricentro e noi non siamo stati bravi a respingerli nella loro metà campo, abbiamo subito un po' questa pressione. Dovevamo anche noi alzare il baricentro e avremmo sofferto di meno anche se non abbiamo subito tanto». Curcio poi sottolinea che la vittoria «ci aiuta ad affrontare questi due giorni di vigilia alla partita contro il Messina. Il campionato è molto equilibrato e ogni squadra è insidiosa. Dobbiamo fare il massimo di partita in partita. Lavoriamo per dimostrare di essere la Casertana ed essere bravi nel recuperare le energie per il prossimo incontro visto che il clima è ancora caldo e umido.