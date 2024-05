Carrarese-Benevento 1-0: Finotto punisce la strega che perde il primo round della semifinale

Il Benevento perde di misura a Carrara, dopo una prova negativa soprattutto dal punto di vista offensivo. La Carrarese vince col gol di Finotto al 17’ e domenica andrà al Vigorito con un lieve vantaggio per accedere alla finale.

Auteri conferma lo stesso undici di Sassari, con un solo cambio forzato: gioca Agazzi al posto dello squalificato Nardi. Buon avvio della Carrarese che si fa vedere dalle parti di Paleari con Cicconi e Schiavi. Al 7’ il portiere giallorosso deve alzare sopra la traversa un pericoloso cross di Cicconi. 3’ dopo deve deviare anche il destro a giro di Zuelli. Al 23’ il Benevento va vicino all’1-0: Improta si incunea in area e appoggia per il piatto destro di Talia che non esce di molto. Al 35’ ci prova anche Viscardi col sinistro da fuori, Bleve si rifugia in corner. Al 40’ Palmieri sfiora la rete con l’esterno mancino. Risponde subito il Benevento con Perlingieri, Bleve alza in corner. È 0-0 a fine primo tempo.

Inizia forte la Carrarese la ripresa, il neo entrato Belloni raccoglie sul secondo palo un cross di Zanon, Berra salva sulla linea a Paleari battuto. Al 9’ il portiere giallorosso deve respingere prima il destro a giro di Panico, poi il sinistro di Belloni. Nel Benevento fuori Lanini e dentro Ciano. Al 17’ passano i padroni di casa: punizione in mezzo, torre di Imperiale, Finotto, lasciato solo, batte di testa Paleari. Nel finale Auteri si gioca le carte Ferrante e Starita per Ciciretti e Perlingieri. Ferrante manca di testa l’impatto su corner di Ciano. Dopo 5’ di recupero, vince la Carrarese.