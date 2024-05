Senza tregua. Neppure il tempo di esultare dopo la conquista del pass per le semifinali, che il Benevento ieri si è trasferito di nuovo a Roma, proveniente direttamente in aereo dalla Sardegna, per preparare la sfida d'andata di domani contro la Carrarese. La squadra si è ristabilita al “Mancini Park Hotel” dove ieri pomeriggio ha svolto una seduta (tutti presenti ad eccezione di Pastina, ma ad allenarsi sono stati unicamente i subentrati e quelli non hanno giocato), bissata dalla sgambatura di questa mattina prima del pranzo e del successivo viaggio con un pullman a noleggio verso Roma Termini, per prendere il treno direzione Firenze.

All'arrivo alla stazione di Santa Maria Novella il bus societario brandizzato (che nel frattempo già da ieri ha raggiunto la Toscana) raccoglierà il gruppo e lo condurrà in uno degli hotel più prestigiosi sul lungomare di Viareggio (unico disponibile in zona per una pattuglia così numerosa con relativa maxi-prenotazione per due notti in tempi ristrettissimi), perché il campo dove il Benevento effettuerà la seduta di rifinitura domani mattina, quello in erba sintetica (stesso fondo dello Stadio dei Marmi" di Carrara) del Marco Polo Sports Center, è situato proprio nella ridente cittadina versiliese.

Martedì sera il confronto con la Carrarese e il nuovo pernottamento in albergo nella città del Carnevale, per poi ripartire mercoledì da Firenze con il treno Italo delle 11.28 che arriverà ad Afragola alle 14.27. Da lì in bus societario fino al rientro in città previsto per le 15.40. Il passaggio del turno, pur sofferto, ha in ogni caso continuato ad alimentare ulteriore entusiasmo intorno alla squadra e ad uno spogliatoio che si sta cementando sempre di più (basta vedere le immagini e selfie scattati dai calciatori stetti a fine gara, tutti uniti e sorridenti per un unico obiettivo, inclusi quelli stanno trovando poco spazio o non ne stanno trovando affatto). La tifoseria, presente con circa 200 rappresentanti a Sassari (in una trasferta tutt'altro che comoda) che hanno spinto e incoraggiato i giallorossi dal primo all'ultimo alito di gara, è in fibrillazione anche per la gara di domani.

Già questa mattina infatti si terrà il Gos per decidere in merito all'apertura della prevendita (che dovrebbe concretizzarsi a seguire) per il settore ospiti dello Stadio dei Marmi, la cui capienza è di 620 posti. Si prevede un esodo consistente per far sentire il proprio calore e la propria vicinanza alla squadra. Auteri a Carrara non disporrà dell'infortunato Pastina e di ben tre pedine per squalifica: Nardi che era diffidato ed è stato ammonito a Sassari, Bolsius che è stato espulso con rosso diretto al Vanni Sanna (il giudice gli ha comminato una giornata di stop) e Pinato che deve scontare l'ultimo dei 4 turni rimediati in seguito alla spinta al direttore di gara a Trieste.

In diffida Meccariello, Simonetti e Talia, tutti al primo giallo, così come Giannetti, Illanes e Panico della Carrarese, che ritrova Finottto che ha scontato la squalifica proprio nel quarto di finale con la Juve Next Gen. Sempre il giudice sportivo ha inflitto una multa di 2mila euro alla Torres per lancio di fumogeni in campo che hanno ritardato l'avvio del match di oltre 5 minuti, e per altri «fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere lanciato, al termine della gara, mentre i giocatori della squadra avversaria rientravano negli spogliatoi, una bottiglietta d'acqua che cadeva a circa tre metri da loro e una moneta che cadeva tra i giocatori, senza conseguenze».

La Lega Pro ha inoltre stabilito che tutte e quattro le partite di semifinale (andata e ritorno, saranno trasmesse oltre che da Sky e Nowtv anche da RaiSport) si giocheranno alle 21.00, stesso discorso per la finale d'andata, mentre quella di ritorno si giocherà alle 17.30 per la concomitanza, il 9 giugno, con Italia-Bosnia, ultimo test-match degli azzurri prima dell'Europeo.