Il primo round se lo aggiudica la Carrarese, che con una partita di grande intensità, costringe il Benevento alla prima sconfitta nei playoff. Ai giallorossi va anche bene perché Paleari è ancora una volta il migliore dei suoi (anche se è leggermente in ritardo sulla sponda di Imperiale per il gol di Finotto), così come accaduto a Sassari. Ora servono assolutamente due gol di scarto nel ritorno per ribaltarla, con uno si andrebbe ai supplementari.

Male i sanniti soprattutto nel secondo tempo, mentre nel primo ci sono opportunità per Talia e Perlingieri non sfruttate. Auteri non cambia uomini e sistema. Avanti col 3-4-3 con gli stessi interpreti delle ultime tre gare e l'unica eccezione di Agazzi al posto dello squalificato Nardi. Il tecnico sceglie Paleari tra i pali, Berra, Capellini e Viscardi in difesa, Improta e Simonetti sulle corsie, Agazzi e Talia in mezzo, e Ciciretti-Perlingieri-Lanini tridente offensivo. Out Pastina e gli squalificati Nardi, Pinato e Bolsius. La Carrarese risponde con un 3-4-2-1 con Bleve in porta, il sannita Coppolaro, Di Gennaro e Imperiale trio di retroguardia, Grassini, Schiavi, Capezzi e Cicconi a centrocampo, Palmieri e Panico trequartisti dietro Finotto unico terminale offensivo. Capello è in panchina ma per onor di firma, ancora non al meglio.

I padroni di casa, come prevedibile, partono col piede pigiato sull'acceleratore. Pressano alti (avranno visto le partite precedenti) e non danno modo al Benevento di ragionare. Dopo appena 5 minuti sul primo tiro dalla bandierina c'è già un occasione per i toscani con il tiro al volo di Schiavi che si perde alto. Sulla sinistra Cicconi è una furia, Berra è in difficoltà e al 7' l'esterno pennella un cross insidioso che Paleari è costretto ad alzare in angolo. Al 10' è la volta di Zuelli a giro, sempre dalla sinistra, Paleari per fortuna ci mette la mano e si rifugia in corner. Al 13' ancora Schiavi di controbalzo, Paleari blocca complica una deviazione. Il Benevento, passato un brutto quarto d'ora, si affaccia per la prima volta al minuto 21 con una velenosa conclusione di destro di Talia (servito da Improta) che esce di poco alla destra di Bleve.

I giallorossi cominciano ad allentare un po' la pressione dopo la sparata iniziale dei gialloblù, che non posso certo durare a lungo a quei ritmi. Auteri sposta Lanini in mezzo con Perlingieri largo. Al 35' ci prova Viscardi dalla distanza, Bleve si distende e la mette in angolo. La partita si assesta, perché il Benevento riesce a congelarla, unico brivido su una rasoiata (lenta) di Palmieri che finisce di poco sul fondo. Azione insistita di Agazzi che trova una respinta corta della difesa, riprende Perlingieri che calcia di prima intenzione, Bleve vola e neutralizza con la mano di richiamo. Nell'intervallo nessuna sostituzione per Auteri mentre Calabro avvicenda i due esterni: fuori l'ammonito Cicconi e Grassini, dentro Belloni e Zanon. Quest'ultimo è indemoniato e si fionda in area sul primo pallone giocabile mettendo in mezzo per l'accorrente Belloni che indirizza in porta di prima intenzione, Berra salva anticipando anche Paleari che però era sulla traiettoria. Al 9' doppia occasione per la Carrarese: la difesa non s'intende su un recupero e prima Panico e poi Belloni riescono a sganciare il tiro, in entrambi i casi Paleari si oppone in tuffo. Auteri mette dentro Ciano per uno spento Lanini nel tentativo di tenere più palla là davanti. La Carrarese insiste e passa al 17' su un calcio da fermo. Schiavi pennella, Imperiale fa da torre scavalcando Paleari e Finotto insacca di testa beffando sul tempo Capellini. Lungo consulto al Var per la posizione di partenza di Imperiale che sembra partire avanti, ma il check assegna il gol. I giallorossi accusano il colpo, provano a riversarsi in avanti ma lo fanno in maniera confusa e si espongono al contropiede, concedendo a Panico l'ennesimo tiro che per fortuna esce sbilenco. Il Benevento si prende il possesso ma non è in grado di rendersi pericoloso, trovando spazi intasati.

Auteri getta nella mischia Starita e Ferrante nel tentativo di avere maggiore profondità togliendo Perlingieri e Ciciretti. Calabro richiama l'altro ammonito Zuelli inserendo Capezzi. Poche idee e carenza di fiato, i subentrati, come spesso accade, fanno peggio dei titolari e così l'assalto finale dei giallorossi è inesistente. Finisce così, sperando che domenica sia tutta un'altra storia, perché giocando così la corsa del Benevento si fermerà in semifinale.