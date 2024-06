Che ci avrebbero creduto fino alla fine lo avevano già fatto capire, a parole, al fischio finale di Carrarese-Benevento, chiamando la squadra sotto al settore ospiti. Anche nei fatti però i tifosi giallorossi stanno confermando di voler stare accanto ai ragazzi di Auteri.



Per Benevento-Carrarese di domani sera si toccherà infatti il record stagionale di presenze al Vigorito, un'altra grande dimostrazione d'amore dei tifosi, dopo quella di martedì scorso a Carrara, dove si sono recati in oltre 350. Ieri risultavano venduti oltre 7500 ticket, è quindi ad un passo il massimo di 7607 presenze, registratosi nel derby dello scorso 10 dicembre contro l'Avellino.

Saranno superati quindi gli altri due dati registratisi in questa post season, ovvero i 6014 presenti contro la Triestina e i 6520 contro la Torres e anche i 5910 spettatori presenti per il derby con la Juve Stabia dello scorso 8 aprile, i 5822 contro il Crotone dell'ottobre scorso e i 5190 contro il Monopoli del marzo scorso.

Non ci sono più posti in Curva Sud, totalmente esaurita, la gente dovrà pertanto ripiegare sui Distinti o sulla Tribuna Inferiore o su quella Scoperta, visto che la Superiore Coperta (giallorossa) e la Tribuna Centrale (vip) pure sono sold-out già dalla tarda serata di giovedì. Al Vigorito ci saranno, presumibilmente, tra gli 9000 e i 9500 spettatori; da Carrara arriveranno circa 442 supporter che si sistemeranno in Curva Nord, mentre per gli altri settori dell'impianto di via Santa Colomba l'acquisto dei tagliandi è stato inibito ai residenti in provincia di Massa Carrara e di La Spezia.

Gli ospiti

La vendita ospiti si stopperà questa sera alle 19; per i tifosi toscani che non andranno in Campania sarà possibile assistere al match su un maxischermo, fatto montare in città dal Comune. Per disposizione della Questura beneventana, il Benevento Calcio ha dovuto chiudere la Curva Nord locale, pertanto i tifosi che avevano già acquistato il tagliando per il suddetto settore potranno prendere posto nel settore Distinti, con ingresso dal varco 7.

Il tifo organizzato è pronto a fare la propria parte: la Curva Sud sta organizzando una maxi coreografia per l'ingresso delle squadre in campo. Neanche il problematico avvio della prevendita ha quindi frenato l'entusiasmo in città e provincia. Il divieto di vendita online aveva creato, nella mattinata di mercoledì, lunghe file ai botteghini e presso le ricevitorie autorizzate, con numerose lamentele social da parte dei tifosi. Dopo l'apertura della prevendita alle 14.30, l'intervento della società è stato determinante per sbloccare la situazione, alle ore 22 è infatti partita anche la vendita sul sito TicketOne, modalità che permetterà anche a chi vive in paesi limitrofi di assistere al match e che ha fatto inevitabilmente impennare il flusso di vendite.



L'entusiasmo è palpabile in città, molti locali del centro storico e un noto locale in località Medina si sono attrezzati con aperitivi pre partita e per trasmettere il match che sarà visibile solo su SkySport, visto che su RaiSport sarà trasmessa l'altra semifinale di ritorno tra Vicenza e Avellino. Ieri si è tenuta la riunione Gos a Palazzo Mosti per varare un piano traffico straordinario nella zona antistante lo stadio Vigorito.

È stata disposta, dalle ore 17 nel giorno della gara, la chiusura ad auto e pedoni di un tratto via Santa Colomba, dall'intersezione con via Vitelli fino al Piazzale degli Atleti; previsto, dalle 16, anche il divieto di sosta con rimozione coatta lungo il lato dei civici dispari di via Santa Colomba, disposta infine anche la momentanea sospensione della circolazione veicolare in via Avellino, dove transiteranno i tifosi ospiti.