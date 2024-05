Turnover? No grazie. Squadra che pareggia e si qualifica non si cambia. O perlomeno, si cambia solo se non si può fare altrimenti. Come nel caso dello squalificato Nardi, che verrà sostituto da Agazzi. Gaetano Auteri si gioca l'andata della semifinale playoff, questa sera allo «Stadio dei Marmi» di Carrara, con 10/11esimi identici a quelli che hanno disputato le ultime tre gare di post season e 8/11esimi che le hanno giocate tutte e quattro. Il tecnico va avanti alla sua maniera e tira dritto per la sua strada. D'altro canto, anche la Carrarese (a differenza della Torres, che era entrata in scena soltanto nel secondo turno della fase nazionale) è nelle stesse condizioni dopo le quattro sfide con Perugia e Juventus Next Gen nelle quali, a parte qualche pedina, sono scesi in campo quasi sempre gli stessi elementi.

I toscani sono arrivati terzi nel girone B, alle spalle della Torres, collezionando 73 punti (21 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte) contro i 66 del Benevento. In casa sono stati quasi infallibili, con 50 punti conquistati (16 successi su 19 gare, 2 pareggi e una sola sconfitta, 2-3 nel derby con l'Arezzo il 14 gennaio scorso), 37 reti realizzate tra le mura amiche (media 1,94 a partita) e le ultime 10 sfide interne di campionato tutte vinte consecutivamente. Nei playoff, però, su due confronti disputati, non sono ancora riusciti a incamerare il bottino pieno, avendo perso contro il Perugia (1-2) e pareggiato contro la Juventus Next Gen (2-2). Il Benevento sarà privo di ben quattro calciatori: gli squalificati Nardi, Bolsius e Pinato (quest'ultimo deve scontare l'ultimo turno di stop), mentre devono stare attenti al prossimo giallo Meccariello, Talia e Simonetti, tutti ammoniti nel ritorno contro la Torres. La Carrarese è messa peggio da questo punto di vista, avendo ben sette diffidati, ovvero Capezzi, Di Gennaro, Giannetti, Illanes, Panico, Schiavi e Zanon. Tutti costoro, al prossimo giallo, verranno fermati dal giudice sportivo. Per i giallorossi, che sabato potranno contare sul ritorno al «Ciro Vigorito», sarà importante non perdere per poi cercare di far valere a tutti gli effetti il fattore campo.

Auteri è orientato dunque a confermare lo stesso schieramento di partenza di Sassari con la sola variante di Agazzi per Nardi in mediana. Pertanto, davanti a Paleari ci saranno Berra, Capellini e Viscardi. Sulle corsie Improta e Simonetti, in mezzo Talia con Agazzi. In attacco il tridente formato da Ciciretti, Perlingieri e Lanini. A nessuno di questi sarà concesso di rifiatare, anche perché sono tutte battaglie sul filo dei rasoio. Auteri si fida di loro e finora ha avuto ampiamente ragione. Ha comunque diverse carte da giocarsi in corsa nonostante le assenze importanti (quella di Nardi su tutti). Ciano, Ferrante, Starita, Marotta e Carfora sono tutte opzioni per il reparto offensivo, per la mediana c'è Karic come alternativa, per le fasce Masciangelo e Benedetti, per la difesa Meccariello e Terranova. Calabro, tecnico della Carrarese, medita qualche avvicendamento ma alla fine gli innesti rispetto all'ultimo match dovrebbero essere solo tre, uno per zona di campo: Di Gennaro per Coppolaro in difesa, Zuelli per Capezzi in mediana, Finotto (al rientro dalla squalifica) per Giannetti in avanti.

Giacca nera designata il milanese De Angeli, che ha diretto i giallorossi, imbattuti con lui, in due circostanze (1-0 interno col Potenza, 1-1 a Monterosi). Al seguito dei giallorossi circa 350 encomiabili tifosi pronti a sobbarcarsi un viaggio di oltre 1.200 chilometri tra andata e ritorno, rientrando, se tutto andrà bene, tra le 4 e le 5 del mattino (alcuni dei quali rientrati domenica mattina da Sassari), nonostante ci sia il concreto rischio di perdere non una, ma due giornate lavorative. Partiranno con pulmini, van e auto private intorno all'ora di pranzo e saranno ancora una volta lì, al loro posto, sui gradoni del settore ospiti, per sostenere la «Strega».