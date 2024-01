Il derby è giallorosso. Auteri fa tre su tre e vola al terzo posto ingoiando quattro squadre (inclusi i falchetti, al primo scivolone stagionale in campo esterno) e portandosi a -6 dalla Juve Stabia (cui i sanniti hanno rimontato 6 punti in 3 gare) e a due sole lunghezze dall'Avellino secondo. La decide Pippo Berra con un'incornata in mischia nel convulso finale che riserva emozioni a raffica. Dopo il vantaggio dei locali Bordin assegna un contestato rigore alla Casertana (fallo di mano di Berra) che potrebbe pareggiare, ma il beneventano Curcio, forse tradito dalla tensione, pur calciando a botta sicura (con Manfredini sulla traiettoria, ma battuto) colpisce il palo esterno.

Una partita non bellissima, carica di agonismo, dai ritmi bassi e con i portieri quasi inoperosi, dove vince il nervosismo (8 ammoniti, 4 per parte) e la differenza la fanno gli episodi, oltre alla maggior voglia mostra dal Benevento (che colpisce anche un palo con Ciciretti), di cui va premiato lo spirito d'iniziativa. La Casertana, ora distante sette punti dalla leader, sceglie invece di mettere il collettivo dietro la linea della palla e usare la tattica attesa-controfuga, cosa che peraltro, a tatti fa molto bene. Auteri senza Meccariello e lo squalificato Ciano, perde all'ultimo istante anche Paleari e Masciangelo per un virus influenzale (dentro Manfredini e Benedetti) e butta subito nella mischia gli ultimi due arrivati Starita e Lanini a completare il tridente offensivo con Ferrante. Per il resto, spina dorsale confermata.

Cangelosi è privo dello squalificato Montalto e non riesce a recuperare capitan Celiento. In difesa preferisce Bacchetti a Soprano, gli altri sono quelli annunciati alla vigilia con Carretta, Curcio e Tavernelli terminali offensivi. Il primo squillo è della Casertana con Curcio, che raccoglie un rinvio sbilenco di Pinato e calcia debolmente dal limite tra le braccia di Manfredini. Il Benevento prende ben presto in mano le redini del gioco ma il giropalla è lento e la Casertana, ben organizzata, chiude i varchi con sicurezza. I rossoblu non vanno a prendere alti i giallorossi, ma preferiscono aspettarli e ripartire. Al 9' ci prova Starita dalla distanza, conclusione fiacca. La prima, buona occasione capita sulla testa di Ferrante, che però non inquadra lo specchio da ottima posizione. Emozioni col contagocce, gli ultras di casa nel primo protestano per l'assenza dei tifosi ospiti (fermati dal prefetto di Benevento), rimanendo un quarto d'ora in silenzio ed esponendo a centro curva uno striscione "Senza ultras non c'è partita!". Al 24' altra ghiotta opportunità sciupata dal Benevento: cross di Benedetti e Starita da due passi calcia incredibilmente alto tutto solo a due passi dalla porta. I giallorossi continuano a orchestrare la circolazione e a creare di più. Berra (32') mette in mezzo dalla destra, Lanini la spizza ma la sfera termina sul fondo.

Nella ripresa il tema non cambia e le chance latitano per entrambe le squadre. Al 5' la difesa di casa lascia troppo campo a Curcio ma il suo destro a giro si perde alto di poco. Il Benevento impiega un po' a organizzarsi e il primo pericolo lo porta con Pastina che sbaglia la misura. Gli innesti di Ciciretti e Simonetti danno più vivacità ai sanniti. L'ex Napoli con un sinistro dalla distanza impatta il palo alla sinistra di Venturi che si salva dopo che il rimpallo gli finisce sulla schiena. Il gol partita di Berra (38') su corner di Ciciretti corretto di testa da Marotta: il ginocchio di Sciacca diventa un assist al bacio per Berra che in tuffo pesca l'angolino alla destra del portiere. Finisce nel tripudio generale dopo 5' di recupero in cui il Benevento fa buona guardia e non soffre più di tanto se non su un tiro di Curcio.