Neppure il tempo di rifiatare che la Casertana già deve pensare al Catania. Domani è vigilia del sentito match contro la formazione siciliana. Ieri si è riunito il Gos che, recependo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ha dato il via alla prevendita dei biglietti solo ai possessori della "Fidelity card". I residenti in provincia di Catania potranno acquistare il tagliando solo per la Curva nord destinata agli ospiti ed è vietata la vendita dei ticket online. Sul campo, di tempo per pensare non ce n'è troppo. Dopo il quarto pareggio consecutivo, quello conquistato mercoledì sera contro il Monopoli, mister Cangelosi, lo ha dichiarato in sala stampa, vede il bicchiere mezzo pieno. E considerato il fortissimo ritardo con cui la squadra ha cominciato ad allenarsi al completo e il fatto che si gioca ogni tre giorni, ogni punto conquistato in questo difficile avvio di stagione vale oro.

Domenica alle 14 si alza il livello di difficoltà perché al "Pinto" arriva un'altra delle favorite alla vittoria al campionato. Non ha cominciato bene il Catania che in classifica ha gli stessi punti della Casertana, quattro, e che come i falchetti ha disputato una partita in meno rispetto alle altre. Un pareggio, una vittoria e due sconfitte il trend dei rossoazzurri finora che, non per questo, vanno sottovalutati. Anche perché mentre la Casertana ha giocato mercoledì, i siciliani avranno avuto l'intera settimana per preparare la partita.

Insomma, altro ostacolo difficile da superare per i falchetti che ieri, senza riposare, hanno lavorato al "Pinto". Solo una seduta di scarico con allenamenti più intensi per chi non è sceso in campo. Di più non si può fare per evitare infortuni muscolari o ricadute. Oggi e domani mister Cangelosi tornerà a concentrarsi sugli aspetti tattici dell'ultima partita disputata e di quella contro il Catania.

La squadra deve crescere: le idee ci sono, lo splendido gol realizzato da Curcio contro il Monopoli ne è la conferma, ma vanno perfezionate e messe in campo con maggiore continuità nell'arco della partita. Problema di condizione sottolinea spesso il tecnico palermitano che per sua stessa ammissione, ama un modo di giocare molto dispendioso per i calciatori e che richiede il supporto di una buona preparazione atletica. Non a caso con una certa frequenza l'allenatore nelle ultime gare ha preferito il 3-5-2 al più consueto per lui 4-3-3. Il tridente, però, tornerà presto in voga.

Lo ha detto proprio Cangelosi che conta sui rientri di Montalto e Carretta (mercoledì sono stati in campo per diversi minuti) per aumentare le rotazioni in attacco e schierare con più frequenza calciatori più freschi. Vanno valutate le condizioni di Turchetta: l'esterno offensivo ha dato forfait poco prima della partita contro il Monopoli e non è stato convocato. Pare abbia un lieve affaticamento ma dovrà essere monitorato in queste ore. Per il resto sono tutti arruolabili. Occhio anche ai cartellini: la squadra lotta, stringe i denti e quando serve non si risparmia dall'intervenire con durezza sugli avversari. Risultato: già 11 cartellini gialli (5 solo contro il Monopoli) con qualcuno (Proietti ad esempio) che ne ha già avuti due. Presto per preoccuparsi di eventuali squalifiche ma altro dato da tenere in conto. È il dazio da pagare per la partenza in ritardo. Però la Casertana ha già confermato di avere qualità, di poter giocare un calcio entusiasmante e di saper affrontare alla pari avversari in migliore condizione fisica e con una maggiore organizzazione di gioco. Fine ottobre è la data indicata da Cangelosi come quella in cui terminerà il periodo di maggiore sofferenza.