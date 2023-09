Cresce l'attesa per la Casertana in vista del match di domani (inizio ore 14) al Pinto contro il Catania. Rossoblù chiamati finalmente al primo squillo vincente in campionato dopo quattro pareggi consecutivi, mentre gli etnei puntano a sfatare il tabù delle gare in trasferta contro la Casertana.

In tredici confronti tra campionato e Coppa Italia disputati al Pinto, infatti, mai il Catania è riuscito a battere la Casertana che, invece, si è imposta per sette volte, l'ultima delle quali nei primi giorni del 2021 quando i rossoblù allora allenati da Federico Guidi si imposero per 3-2. Sette, quindi, i pareggi, l'ultimo di questi l'1-1 della stagione 2018/2019 con vantaggio siciliano per opera di Curiale e pareggio in extremis di Floro Flores, una delle rare volte in cui l'ex Genoa e Udinese riuscì ad andare a bersaglio. Casertana, quindi, chiamata a dare continuità a questa sequenza di risultati nei confronti diretti con il Catania, magari centrando finalmente quella vittoria che in serie C al Pinto manca ormai dal 21 marzo del 2021 quando i falchetti si imposero sulla Cavese con il punteggio di 2-1.

Ma adesso si guarda necessariamente al presente con la squadra che sta ultimando la preparazione al match di domani. Ieri seduta pomeridiana di allenamento con tutti presenti ad eccezione di Turchetta. Il "flauto magico", infatti, è ancora fermo a causa dei postumi dell'infortunio alla spalla, ricordo di un duro scontro di gioco in occasione del match di Potenza di domenica scorsa. Per il resto, tutti in gruppo con partitella finale, utile per il tecnico rossoblù Vincenzo Cangelosi per trovare le giuste indicazioni circa la formazione da mandare inizialmente in campo a partire dal modulo tattico da adottare.

Nelle ultime due partite Cangelosi ha fatto ricorso al 3-5-2, da lui ritenuto in questo momento il più adatto stante la situazione della sua rosa, salvo poi ritornare al 4-3-3 nei secondi 45' di gioco del recupero della prima giornata di mercoledì scorso contro il Monopoli. Mossa che non ha sortito gli effetti sperati, anzi, con la Casertana che proprio nella ripresa è stata raggiunta sul punteggio di partita dalla formazione ospite. In difesa Soprano e capitan Celiento sembrano trovare gradimento maggiore e partono favoriti nel caso in cui Cangelosi ritorni con lo schieramento a quattro dietro. In caso, invece, di difesa a tre, chance per Sciacca e Anastasio, anche se quest'ultimo potrebbe farsi preferire a Fabbri, finora non proprio convincente nelle sue prestazioni, nella posizione di terzino sinistro, qualunque sia il modulo che il tecnico vorrà adottare.

A destra potrebbero esserci possibilità per Calapai, ex di turno, anche se resta il dubbio perché finora è stato impiegato soltanto in spezzoni di gara. Potrebbe, quindi, toccare a Paglino, sempre, però, nel caso in cui Cangelosi intenda adottare il modulo 4-3-3. Ma è il centrocampo quello che dà i maggiori pensieri per lo storico secondo di Zdenek Zeman. La Casertana contro il Monopoli ha accusato una certa flessione proprio in mezzo al campo con quasi tutti gli elementi finora utilizzati dal primo minuto sin dalla gara d'esordio contro il Benevento. Difficile rinunciare alle geometrie di Proietti, per cui la mediana a tre potrebbe favorire un turno di riposo per uno tra Damian e Toscano, con Casoli a partire dall'inizio. Diversamente, cioè in caso di 3-5-2, li dovremmo ritrovare nuovamente tutti in campo, a meno che Cangelosi non voglia dare una possibilità dal primo minuto di gioco a Mattia Matese, uno dei reduci della passata stagione cui spesso il tecnico palermitano ha fatto ricorso anche in cabina di regia.

L'attacco, con Turchetta fermo, è il reparto che adesso va rinforzandosi. Carretta, in particolare, ha dimostrato di poter già essere impiegato dall'inizio, mentre per Montalto forse si dovrà aspettare ancora un pochino. Fatto sta che la presenza in area dell'ex Reggiana si è fatta comunque sentire contro il Monopoli per le sue caratteristiche soprattutto di ordine fisico.