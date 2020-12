La Casertana ha comunicato pochi minuti fa la positività di altri tre componenti del gruppo squadra al Covid-19. Salgono così a dieci i positivi nel club rossoblù che, già mercoledì scorso, fu costretto a chiedere il rinvio della partita contro il Bisceglie utilizzando così il jolly concesso dalla Lega una tantum ad ogni società. I falchetti hanno a disposizione i tredici calciatori compreso portiere che il regolamento richiede sufficienti per la disputa della gara di domani contro la Viterbese alle 17.30 al Pinto. Resta però concreto il rischio rinvio che può essere disposto dall'Asl locale in presenza di un focolaio Covid all'interno della squadra. In serata se ne saprà di più. Intanto, alle 17.30, la conferenza stampa prepartita del tecnico Guidi.

