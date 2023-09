Celiento e Curcio in dirittura d'arrivo. I due calciatori hanno trovato l'accordo per il prolungamento del contratto rispettivamente con Bari e Catanzaro e in giornata saranno a Caserta per chiudere la trattativa che li porterà in prestito alla corte di Cangelosi. Celiento, già da ieri sera in città, è stato ingaggiato per giocare da centrale difensivo pur avendo anche ricoperto il ruolo di terzino in carriera e con il suo arrivo, si completa almeno momentaneamente il blocco di calciatori in quella posizione di campo in cui il mister può già contare su Sciacca, Cadili e Soprano. Curcio, invece, completa il parco attaccanti: colpo da novanta il 33enne fantasista che farà parte del tridente base con Carretta (ieri ufficializzato il suo tesseramento e quello di Anastasio) e Tavernelli. Salvo sorprese, Cangelosi giocherà con il falso nove: nessun centravanti strutturato fisicamente dovrebbe arrivare al "Pinto", ma non è da escludere del tutto che alla fine si cambi idea.

Giocatori del resto ce ne sono in abbondanza e Galabinov e Montalto, svincolati dopo l'estromissione dalla B della Reggina non disdegnerebbero la Casertana. Questione di scelte ma per il diesse Degli Esposti in questo momento, l'obiettivo primario è mettere a disposizione del mister una rosa completa anche in quei ruoli in cui mancano le alternative. Si cerca ancora un terzino destro e in quel ruolo piacciono Viteritti ex Potenza e Calapai ex Catania. Serve poi un rincalzo per il portiere Venturi. L'ex terzo del Napoli Marfella è una pista ancora in piedi ma nelle ultime ore si fa spazio l'ipotesi del suggestivo ritorno in rossoblù di Avella che dopo aver giocato con la Casertana in C agli ordini di Guidi ed essersi confermato portiere di buon livello a Francavilla Fontana nella scorsa stagione è ora svincolato. Entrambi, però, sono ancora giovani e cercano una squadra in cui giocare da titolari e a Caserta sarebbero chiusi da Venturi.

L'altro obiettivo primario è la mezz'ala: non è un segreto che Degli Esposti sia alla ricerca di un calciatore strutturato fisicamente e bravo negli inserimenti. Piace tra gli altri Garofalo del Brescia: ancora 24enne l'anno scorso ha giocato a Trento insieme a Fabbri, che già si è accasato in rossoblù. Ancor prima è stato agli ordini di Cangelosi che lo allenò come secondo di Zeman al Foggia. E poi c'è anche Casarini, finito fuori rosa all'Avellino e che potrebbe interessare alla Casertana. Più esperto di Garofalo (ha 33 anni) vanta una lunga esperienza tra C e B soprattutto al nord (da ultimo con Novara e Alessandria). Agenda fitta di impegni per il diesse che entro domani, quando chiuderà la finestra di mercato in proroga messa a disposizione della Casertana dalla Figc dopo il ripescaggio, conta di chiudere almeno per la mezz'ala e per il terzino destro. Dopo si potrà operare sul mercato degli svincolati (il termine di domani vale solo per i calciatori che attualmente hanno un contratto con altri club) e non è detto che arrivi anche qualcun altro. In particolare un ulteriore difensore centrale, per alzare ulteriormente il livello tecnico.

Non è da scartare l'ipotesi di un tentativo per l'ingaggio di Monaco, svincolato dal Padova e figlio di Gennaro che conquistò con la Casertana l'ultima promozione in serie B. Nel frattempo la società, ottenuta la password per provvedere ai tesseramenti sta ufficializzando gli ingaggi dei nuovi acquisti. Più avanti si provvederà a far firmare i contratti ai riconfermati che sono già in rosa. La squadra sta venendo fuori bene, nonostante le difficoltà collegate al ritardo nel ripescaggio. E l'entusiasmo intorno alla Casertana cresce. La campagna abbonamenti procede a gonfie vele ed imprenditoria e politica locale si stanno avvicinando ancor di più al club di D'Agostino. Ieri il presidente della provincia Giorgio Magliocca ha ricevuto la visita del patron rossoblù che gli ha personalmente consegnato l'abbonamento che aveva sottoscritto, nuovi sponsor vengono di giorno in giorno annunciati dal marketing. E nei prossimi giorni D'Agostino vedrà l'imprenditore Pasquale Granata Pagano che si è detto disposto a dare una mano al club.