Parola d'ordine, ripartire. La Casertana affronta stasera (inizio ore 20.45) il Latina guidata dall'ex Gaetano Fontana con il chiaro intento di riprendere il discorso vittoria bruscamente interrottosi negli ultimi due turni con le sconfitte rimediate contro Messina e Benevento. «Dopo due partite non andate secondo le aspettative dice il tecnico Cangelosi è normale cercare di riprendere quel cammino che ci ha portato a una lunga striscia di risultati positivi. Così come è normale che dopo le sconfitte l'umore non sia quello dei migliori nei giorni successivi.

Allo stesso tempo, però, c'è più concentrazione durante il lavoro perché si sa che quello che si è fatto non è bastato per ottenere un risultato positivo». Cangelosi, quindi, si aspetta qualcosa in più dalla sua squadra in una gara che ritiene non priva di insidie. «È una partita - continua - che, come le altre del resto, presenta anch'essa le sue difficoltà. Il Latina ha da poco cambiato allenatore, per cui ci troveremo di fronte una squadra a sorpresa nel senso che l'unico riferimento in nostro possesso è il match che ha disputato nell'ultimo turno di campionato contro il Monterosi. Il nuovo tecnico ha comunque già dato un'impronta per cui vedremo come avrà preparato la gara. Fatto sta, però, che ciò che mi preme di più è che dobbiamo tornare a essere quelli che eravamo prima. Mi aspetto, quindi, una partita più coraggiosa per cercare di imporre il nostro gioco».

La Casertana opo due partite a porte chiuse torna finalmente ad essere sostenuta dai propri tifosi. Ripristinata l'agibilità del settore dei Distinti resterà chiuso quello riservato alla tifoseria ospite, la Curva Nord, per il quale devono essere ancora eseguiti i lavori richiesti dalla Commissione di Vigilanza della prefettura. «Era ora sottolinea Cangelosi perché i tifosi ci hanno sempre aiutato. Mi auguro, pertanto, che ci sia tanta gente come nelle ultime partite. Sarebbe per noi un ulteriore stimolo per spingerci a fare sempre meglio».

Quello con il Latina è il primo di due impegni casalinghi consecutivi. Per la Casertana, quindi, l'opportunità concreta di riprendere a fare punti quanto meno per consolidare la sua posizione in classifica. «I punti del girone di ritorno sono gli stessi, numericamente parlando, di quelli dell'andata. La differenza è che più si va avanti e meno partite restano da giocare, per cui queste partite assumono un peso specifico maggiore. Sarà importante rimanere agganciati al gruppo delle migliori per continuare ad alimentare entusiasmo. Alla fine, poi, tireremo le somme». Alla rifinitura di ieri non ha preso parte Celiento, ancora alle prese con il problema al piede che non gli ha ancora consentito di scendere in campo in questo prima parte del girone di ritorno.

Si è rivisto, invece, Montalto, assente a Benevento per squalifica ma reduce da noie muscolari emerse già prima del derby. Entrambi, tuttavia, partiranno dalla panchina con Cangelosi che gioca a fare il misterioso. «Sono tutti convocati dice lo storico ex secondo di Zdenek Zeman perché vogliono stare tutti insieme. Il resto, poi, è a sorpresa. Vedrete quali saranno i giocatori più o meno utilizzabili». Al netto delle dichiarazioni di Cangelosi, stasera in campo dovremmo scendere lo stesso undici sceso in campo contro il Benevento. Bacchetti dovrebbe essere riconfermato al centro della difesa con Sciacca. In attacco Curcio ancora in posizione di falso centravanti, mentre a centrocampo Damian favorito su Casoli.

La Casertana, pertanto, dovrebbe giocare con Venturi in porta; Calapai, Sciacca, Bacchetti e Anastasio in difesa; Damian, Proietti e Toscano a centrocampo; Carretta, Curcio e Tavernelli a comporre il tridente offensivo.