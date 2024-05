Subito lunghe file allo store. È partita nel primo pomeriggio di ieri la prevendita riservata agli abbonati che potevano esercitare il diritto di prelazione fino alle 22 e l'impressione è che gli ottocentocinquanta biglietti circa a loro disposizione per il debutto della Casertana nei playoff, siano stati letteralmente polverizzati. Da oggi prevendita aperta a tutti, anche online, e negli altri punti vendita: sarà quasi certamente sold out il Pinto per la partita di sabato alle 20,30 valevole per il secondo turno della fase a gironi del post-season.

Quattordici euro il costo dei tagliandi per i distinti ed il settore ospiti, sedici per la tribuna inferiore, diciotto per la laterale, venticinque per la centrale e quaranta per la vip (ridotti riservati agli Under 18 ed alle donne over 65 rispettivamente a dieci, dodici, quattordici e venti euro) sono i prezzi dei biglietti fissati dalla Lega.

Sorte e classifica del campionato hanno destinato ai falchetti l'Audace Cerignola che martedì sera ha passato il turno grazie al pareggio con il Giugliano (1-1) ed alla miglior classifica durante la stagione regolare. Taranto-Picerno l'altra sfida del girone C mentre sempre per il secondo turno, tutte sabato, nel girone A, si giocano Triestina-Giana Erminio e Atalanta Under 23-Legnago e nel girone B Pescara-Juventus Under 23 e Perugia-Rimini. La Casertana, così come tutte le altre squadre che giocheranno in casa, in virtù del miglior piazzamento in classifica passerà il turno sia con il pareggio che con la vittoria al termine dei novanta minuti. Un vantaggio che, in caso di qualificazione, conserverà anche nel primo turno della fase nazionale (si gioca martedì prossimo e sabato 18) in quanto miglior quarta.

Prima però si pensa al Cerignola che arriva a Caserta senza alcuna voglia di fare da vittima sacrificale. «Massimo rispetto per la Casertana che è una squadra forte e che è favorita - ha dichiarato mister Raffaele del Cerignola dopo la gara di martedì contro il Giugliano - ma noi andiamo al "Pinto" per vincere senza alcun timore e fiduciosi di riuscire ad imporre il nostro gioco visto l'obbligo di centrare la vittoria». Dichiarazioni dense di fiducia da parte del tecnico pur dopo un passaggio del turno molto sofferto contro un Giugliano che ha venduto cara la pelle e sfiorato più volte il gol del 2-1.

Però nei playoff ci sono solo squadre attrezzate e con calciatori di livello. Ed il Cerignola è una di quelle. Capomaggio, Tascone, Sainz-Maza, l'attaccante D'Andrea che ha segnato quindici reti finora sono calciatori da prendere con le molle. Dunque guai a sottovalutare il Cerignola: messaggio che certamente anche mister Cangelosi avrà voluto far passare ai suoi giocatori. Una vittoria della Casertana per 4-2 al "Monterisi" ed un pareggio al "Pinto" per 1-1 i risultati nella stagione regolare. Ma i playoff sono tutta un'altra storia ed i falchetti lo sanno.

Ieri allenamento pomeridiano per i ragazzi di Cangelosi che possono tirare un piccolo sospiro di sollievo. Dopo tre giornate consecutive di lavoro a parte, Montalto è tornato a lavorare in gruppo ed ha anche partecipato alla partitella in famiglia. Le condizioni del calciatore avevano destato qualche preoccupazione, ma alla fine il bomber di Erice guiderà regolarmente l'attacco insieme a Curcio. Risolto anche il problema di Tavernelli mentre pare ormai certo il forfait del centrocampista Proietti che neppure ieri si è allenato per via di un problema muscolare alla coscia così come Nicoletti.

Per il resto tutti a disposizione di mister Cangelosi che oggi tornerà a guidare i suoi in una seduta di lavoro più orientata alla partita. Domani la rifinitura risolverà i pochi, o nulli, dubbi di formazione. La Casertana giocherà quasi certamente con il 4-2-3-1 con Venturi tra i pali, una linea difensiva composta da Calapai, Sciacca, Celiento ed Anastasio, la coppia Toscano-Damian in mediana e il trio formato da Carretta, Curcio e Tavernelli alle spalle di Montalto nel ruolo di terminale offensivo.