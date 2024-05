Casertana preoccupata per le condizioni di Montalto e Proietti in vista della gara di sabato contro l'Audace Cerignola. I risultati del primo turno disputato ieri hanno deciso che i falchetti dovranno affrontare la formazione pugliese, ma i ragazzi di Cangelosi rischiano di non essere al completo per il debutto nei playoff. Proietti, che soffre di un problema muscolare alla coscia, non si è proprio allenato. Soprattutto, Montalto ha svolto solo lavoro differenziato: anche per lui acciacco di lieve entità ma a tre giorni dalla partita le sue condizioni cominciano a preoccupare.

APPROFONDIMENTI Cerignola-Giugliano 1-1, la squadra di Bertotto eliminata «Juve Stabia, pronta la soluzione stadio» Avellino, fame da Lupi al Partenio

Se per Proietti, giocatore comunque importantissimo nell'economia del gioco rossoblu, le alternative ci sono e sono validissime, dovesse mancare Montalto il problema sarebbe serio. Il giovane Rovaglia si fa sentire in area di rigore, ha anche realizzato due reti da quando a gennaio si è trasferito a Caserta dalla Juve Stabia ma per esperienza e carattere non può infondere alla squadra quello spirito guerriero che invece il bomber di Erice riesce a trasferire ai compagni. Presto, ovviamente, per fasciarsi la testa. Anche perché l'attaccante siciliano, ormai 36enne, va gestito soprattutto in vista di un torneo come i playoff che prevede partite ogni tre giorni. Però qualche riflessione Cangelosi potrebbe cominciare a farla, magari se anche oggi, a soli due giorni dalla partita di sabato, Montalto non dovesse ancora essere al top.

C'è invece con i compagni l'attaccante esterno Tavernelli che pure tra la fine della scorsa settimana e ieri aveva lavorato a scartamento molto ridotto. Ieri il calciatore ha intensificato il ritmo di lavoro confermando che sarà disponibile sabato. In crescita di condizione anche il terzino Fabbri che ormai è guarito dall'infortunio al crociato di settembre, tanto da essere convocato da mister Cangelosi già in occasione dell'ultima di campionato vinta contro il Sorrento per 5-2. Da oggi, conosciuto l'avversario di sabato prossimo, Cangelosi comincerà a orientare gli allenamenti in maniera più specifica sulla partita, mentre fino a ieri la parte atletica l'ha fatta quasi sempre da padrone.

È quasi tempo di scendere in campo e dopo 15 giorni senza gare, la squadra non vede l'ora che l'attesa termini. Così come i tifosi. Per fortuna il debutto dei falchetti è dietro l'angolo. Mancano due giorni a sabato e stamane alle 10 è in programma una riunione in videoconferenza tra i club che scenderanno in campo per il secondo turno della fase a gironi tra cui c'è anche la Casertana. Subito dopo, presumibilmente intorno all'ora di pranzo, partirà la prevendita dei biglietti. Per oggi gli abbonati potranno esercitare il diritto di prelazione. Sarà necessario recarsi allo store nella tribuna del Pinto muniti della tessera di abbonamento sottoscritta l'estate scorsa. Per favorire l'esercizio del diritto di prelazione, oggi il club ha stabilito orari di apertura straordinaria del negozio allo stadio che resterà attivo fino alle 22. Da domani via alla vendita libera. Già possibile ipotizzare i prezzi dei tagliandi che vengono stabiliti dalla Lega. Ragionando su quelli applicati in occasione delle gare di ieri, si va da 12 euro più diritti del settore popolare fino ai 50 di quelli vip. In giornata sarà tutto più chiaro così come il piano di sicurezza stabilito dal Gos.

L'orario della partita (si attendono solo conferme ufficiali) sarà alle 20.30, al massimo le 21 qualora il match della Casertana dovesse essere selezionato per la trasmissione in chiaro. Probabilmente saranno pochi i casertani che la vedranno in tv. C'è tanta voglia di andare allo stadio in città. Lo si percepisce chiaramente nei bar e dai post social e molto probabilmente, sabato, il Pinto sarà tutto esaurito. Se lo augura anche la società che ha più volte rimarcato quanto sia importante l'entusiasmo dei tifosi per i programmi del club. Anche alla vigilia della ricostruzione dello stadio.