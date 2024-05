Casertana-Cerignola: il tifo organizzato rossoblu prepara la coreografia che accompagnerà il fischio d'inizio. «Invitiamo tutti ad accedere allo stadio almeno un'ora prima della partita e a portare sciarpe e bandiere», si legge in un messaggio diffuso sui social dalle sigle della tifoseria casertana che si appresta a coordinare una festa sportiva. Domani alle 20.30 sarà spettacolo sugli spalti prima ancora che in campo per il debutto dei falchetti nei playoff. La risposta del pubblico è già imponente in sede di prevendita. Verso il tutto esaurito i Distinti, già venduti oltre la metà dei biglietti disponibili per lo stadio Pinto. Saranno oltre 5mila, compresi gli ospiti (pugliesi attesi in due o trecento unità), ad affollare le tribune dell'impianto di viale Medaglie d'Oro. La tifoseria casertana crede nell'impresa degli uomini di Cangelosi che puntano a riportare la Casertana in cadetteria 32 anni dopo l'ultima volta.

APPROFONDIMENTI Benevento: rebus avversario per auteri Avellino: il fattore campo sempre decisivo Cerignola-Giugliano 1-1, la squadra di Bertotto eliminata

È un lungo cammino quello del post season: per i falchetti, che hanno saltato la prima giornata di spareggi perché quarti in classifica, il percorso è fatto di cinque turni e nove partite fino alla finale del 9 giugno. È una data vicina eppure lontanissima. Un percorso da affrontare passo dopo passo. Domani la squadra è chiamata a superare il primo scoglio che si chiama Cerignola. In caso di passaggio del turno, domenica alle 9.30 in diretta su Sky il sorteggio degli accoppiamenti della prima giornata di fase nazionale che comincerà martedì, individuerà il prossimo avversario della Casertana (sarà ancora testa di serie). L'urna sarà affidata alle cure di Felice Evacuo, calciatore più prolifico nella storia della serie C.

Prima, però, bisogna almeno pareggiare con i pugliesi dell'Audace. Designato l'arbitro che sarà Emmanuele di Pisa: ha già diretto una partita dei falchetti, quella di Taranto, vinta con gol di Tavernelli, ma pesantemente influenzata da un'espulsione quanto meno dubbia comminata a Casoli nel primo tempo. Un precedente anche con il Cerignola per il fischietto toscano: in quella partita i pugliesi furono sconfitti dal Sorrento di Maiuri. Assistenti Cerillo di Latina e Zenzi di Ostia Lido. Domani al Pinto debutta il Var che sarà affidato alle cure di Meraviglia di Pistoia e Longo di Pala: è la prima volta che il video assistant refree è operativo allo stadio di Caserta. Saranno montate sei telecamere supplementari intorno al terreno di gioco e sulla tribuna.

Ieri intanto, la squadra ha sostenuto la solita seduta di allenamento pomeridiano. Nulla da fare per Proietti: il forte centrocampista ex Ternana si fermò durante la partitella di sabato scorso per un risentimento alla coscia e da allora non si è più allenato. Contro il Cerignola non ci sarà, come Nicoletti che ha svolto ancora lavoro differenziato. Tutti gli altri, compreso bomber Montalto, saranno a disposizione di mister Cangelosi. Al momento l'unico nodo di formazione da sciogliere è quello relativo al difensore centrale che affiancherà Celiento. Si giocano una maglia Bacchetti e Sciacca con quest'ultimo in vantaggio e Soprano ormai fuori dai radar della formazione titolare. Nessun problema anche da parte dell'Audace Cerignola che dovrebbe schierare la stessa formazione che martedì si è guadagnata il passaggio del primo turno contro il Giugliano.

Oggi pomeriggio, dopo la rifinitura, tornerà a parlare mister Cangelosi. Tanti gli argomenti all'ordine del giorno per il tecnico che lasciò i microfoni al diesse Degli Esposti dopo la vittoria con il Sorrento. C'è da fare il punto di chiusura della stagione regolare e da svelare le ultime in vista della partita di domani.

Una gara che la Casertana si appresta ad affrontare da favorita per varie ragioni: gioca in casa, riposa da due settimane, ha due risultati a disposizione e nella stagione regolare ha conquistato 12 punti in più del Cerignola battendolo in trasferta e pareggiandoci in casa. Tante buone ragioni per avere fiducia, ma guai a prendere sotto gamba l'avversario. Difficile, in ogni caso, che calciatori di provata esperienza come quelli della Casertana commettano l'errore di sottovalutare l'Audace.